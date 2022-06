El debut de River en la Liga Profesional no fue para nada auspicioso. En el estadio Norberto Tomaghello igualó sin goles frente a Defensa y Justicia, pero las situaciones de gol no se hicieron esperar, ya que ambos equipos buscaron tomar el protagonismo del encuentro.

Más allá de lo que fue el partido en sí, donde los futbolistas del Millonario, Enzo Fernández y Ezequiel Centurión, coincidieron en que la igualdad fue justa, para el Muñeco la lectura fue similar. Y además, se refirió a la gran polémica que se generó por su cruce con Sebastián Beccacece, quien se fue expulsado por bloquear un lateral en favor de los de Núñez.

“Era una fecha difícil para nosotros porque tenemos muchos jugadores afuera. Fue un partido parejo”, comenzó analizando el entrenador riverplatense, quien en el día de la fecha cumplió 8 años en su cargo. Y completó: “En el segundo tiempo los equipos sintieron un poco el cansancio. El empate es justo”.

Respecto al fuerte cruce que hubo dentro del campo de juego con el DT de Defensa y Justicia, el Muñeco se sinceró: “No me gustó la actitud que tuvo para meterse dentro del campo y que no se jugara un lateral”. Y para que no se generara mayor misterio, sentenció: “Lo único que hice fue hacérselo saber, nada más que eso”.