Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Santiago Ascacíbar rompió el silencio en medio del interés de River y Boca

El volante de Estudiantes es pretendido por los dos gigantes del fútbol argentino en este mercado de pases.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Santiago Ascacíbar, jugador de Estudiantes.
© GettySantiago Ascacíbar, jugador de Estudiantes.

Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, se desarrolla el mercado de pases en el fútbol argentino y la situación de Santiago Ascacíbar es una de las novelas más grandes de las últimas semanas. Tras salir campeón con Estudiantes de La Plata, el volante podría salir del Pincha de cara a 2026.

Luego de las conquistas de Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, el capitán del combinado platense está listo para un nuevo desafío en su carrera. Por eso, tanto River Plate como Boca Juniors mostraron interés en él en las últimas semanas y aún nada se definió.

Hasta el momento, Ascacíbar estuvo concentrado en los objetivos con el elenco de Eduardo Domínguez. Sin embargo, ya llegó el momento de definir su futuro y tendrá que tomar una importante decisión.

En ese contexto, el mediocampista rompió el silencio este lunes a través de una publicación de Instagram en la que celebró los títulos con Estudiantes. Además, los hinchas buscaron pistas sobre lo que pueda definir para el próximo año.

“Campeones 2025. Por segundo año consecutivo nos quedamos con el Trofeo de Campeones y sumamos una nueva estrella a Estudiantes de La Plata. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo de cada día, a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todo el personal del club por el esfuerzo de todo el año que nos permitió terminar el 2025 así. La ciudad está en orden, ¡Vamos Pincha!”, escribió Ascacíbar.

Publicidad

En lo que va del mercado, River fue quien más presionó por conseguir su fichaje, aunque los arribos de Aníbal Moreno y Fausto Vera podrían llevar a la dirigencia por otro lado. Boca también lo tiene en carpeta, pero todavía no movió piezas. El Santos de Neymar fue el último en sumarlo a su radar.

El Turco Mohamed se candidateó para ser el entrenador de Boca: “A cualquier tipo le seduce”

ver también

El Turco Mohamed se candidateó para ser el entrenador de Boca: “A cualquier tipo le seduce”

En síntesis

  • Santiago Ascacíbar ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025 con Estudiantes.
  • River, Boca y el Santos de Neymar mostraron interés en fichar al volante.
  • River Plate ya concretó los arribos de Aníbal Moreno y Fausto Vera.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
El plan maestro de Palmeiras para evitar pagarle a Racing por Aníbal Moreno
Fútbol Argentino

El plan maestro de Palmeiras para evitar pagarle a Racing por Aníbal Moreno

Ni de Boca, ni de River: los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino
Fútbol Argentino

Ni de Boca, ni de River: los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino

AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente
Fútbol Argentino

AFA reveló el once ideal del Torneo Clausura 2025 con dos jugadores de Boca y River ausente

Tras ganar 13 títulos en Barcelona, Rafinha anunció su retiro del fútbol a los 32 años de edad
Fútbol Internacional

Tras ganar 13 títulos en Barcelona, Rafinha anunció su retiro del fútbol a los 32 años de edad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo