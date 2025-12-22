Santiago Ascacíbar rompió el silencio en medio del interés de River y Boca

Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, se desarrolla el mercado de pases en el fútbol argentino y la situación de Santiago Ascacíbar es una de las novelas más grandes de las últimas semanas. Tras salir campeón con Estudiantes de La Plata, el volante podría salir del Pincha de cara a 2026.

Luego de las conquistas de Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, el capitán del combinado platense está listo para un nuevo desafío en su carrera. Por eso, tanto River Plate como Boca Juniors mostraron interés en él en las últimas semanas y aún nada se definió.

Hasta el momento, Ascacíbar estuvo concentrado en los objetivos con el elenco de Eduardo Domínguez. Sin embargo, ya llegó el momento de definir su futuro y tendrá que tomar una importante decisión.

En ese contexto, el mediocampista rompió el silencio este lunes a través de una publicación de Instagram en la que celebró los títulos con Estudiantes. Además, los hinchas buscaron pistas sobre lo que pueda definir para el próximo año.

“Campeones 2025. Por segundo año consecutivo nos quedamos con el Trofeo de Campeones y sumamos una nueva estrella a Estudiantes de La Plata. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo de cada día, a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todo el personal del club por el esfuerzo de todo el año que nos permitió terminar el 2025 así. La ciudad está en orden, ¡Vamos Pincha!”, escribió Ascacíbar.

Publicidad

Publicidad

En lo que va del mercado, River fue quien más presionó por conseguir su fichaje, aunque los arribos de Aníbal Moreno y Fausto Vera podrían llevar a la dirigencia por otro lado. Boca también lo tiene en carpeta, pero todavía no movió piezas. El Santos de Neymar fue el último en sumarlo a su radar.

ver también El Turco Mohamed se candidateó para ser el entrenador de Boca: “A cualquier tipo le seduce”

En síntesis