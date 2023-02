Luego de muchas horas de espera, el hincha de River no tuvo su momento ideal con el plantel en Córdoba. El encuentro se dilató mucho y se terminó con apenas un saludo a la distancia, sin fotos ni autógrafos. Por supuesto, hubo malestar y un momento incómodo entre los simpatizantes.

La decisión final de no acercarse llamó la atención de todos, principalmente porque los presentes aseguran que no había desbordes, sino todo lo contrario. "No había riesgo de disturbios porque la seguridad manejaba las cosas con orden", reveló el periodista Gustavo Yarroch.

Lo cierto es que todo tiene un motivo, del cual se puede estar de acuerdo o no. En este caso, el periodista de ESPN Javier Gil Navarro contó lo que le informaron desde el club: "Se habla de falta de luz en el lugar y de un piso desparejo, que ponía en riesgo a los jugadores".

El motivo del malestar, además, es porque no es la primera vez en los últimos tiempos que sucede algo así. Sin embargo, no era algo habitual en años anteriores, donde sí se le dedicaban varios minutos a los hinchas para sacarse fotos o firmar autógrafos.