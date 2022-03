Dentro del mundo River, los hinchas quieren estar al tanto de todas las noticias. No importa en qué horario surjan, ellos sienten que están muy cerca de sus ídolos. Y las 24 horas del día no alcanzan, mucho menos cuando hay un Superclásico de por medio.

Pálido empate en Reserva: River y Boca igualaron sin goles en Ezeiza

A falta de dos días para el Superclásico del fútbol argentino, River y Boca se vieron las caras en Reserva. Ambos equipos se medían en el predio que el Millonario posee en Ezeiza buscando los 3 puntos en un partido que prometía emociones. Estuvieron lejos...

Fue 0 a 0 en el River Camp en un partido que estuvo lejos de tener las emociones que lo caracteriza. Ojalá no se replique en Primera.

Lo festeja todo River: Gallardo dio a conocer los citados ante Boca con un regreso muy esperado

A lo largo de toda la semana, el entrenador más ganador de la historia del club estuvo pendiente de lo que serían las recuperaciones de David Martínez y Matías Suárez, quienes se entrenaban de manera diferenciada por diversas molestias y lesiones, pero se develó el misterio respecto a quién dirá presente contra el Xeneize.

Era muy complicado que el paraguayo pudiera jugar el Superclásico, ya que no había entrenado a la par de sus compañeros, como así tampoco tenía el alta médica. A diferencia de lo que le sucedió al ex Defensa y Justicia, Matías Suárez integra la nómina y podrá volver a jugar.

Se confirmó el motivo por el que Juanfer Quintero quedó afuera del River - Boca

El jueves había llegado la gran sorpresa del Superclásico. Durante la práctica vespertina, Gallardo colocó a Juan Fernando Quintero entre los titulares y había reemplazado a Nicolás De la Cruz. Cuando todo indicaba que el colombiano iría desde la partida, el entrenador dio a conocer otro equipo en la conferencia de prensa.

Los hinchas de River soñaban con ver al ex Porto por primera vez como titular en un Superclásico dentro del Monumental, pero deberán quedarse con las ganas, ya que irá al banco de suplentes. Pero se reveló el principal motivo por el que el Muñeco no lo priorizará.

"Son decisiones técnicas. Considero que el equipo que inicia está para iniciar y los demás están para entrar y sumar desde el banco, pero son iguales de importantes que los que inician", argumentó Gallardo en medio de la conferencia de prensa previa al duelo entre el Millonario y el Xeneize para explicar la ausencia del Nalgón.

¡Histórico! Gallardo confirmó el equipo 48 horas antes del Superclásico

Marcelo Gallardo nos ha sorprendido mucho a lo largo de todo este tiempo. Para los partidos importantes, el Muñeco siempre se guardó una fichita para descolocar al rival y casi siempre le ha salido bien. Esta vez, la sorpresa fue otra: confirmó el equipo a dos días del Superclásico.

"Antes de que me preguntes: Armani; Rojas, Díaz, González Pírez, Casco... ¿Viste? Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz, Barco y Álvarez. Ese es el equipo", soltó el Muñeco para ganarse los aplausos de todos los periodistas presentes en Ezeiza.

Gallardo y una declaración que ofendió a otro equipo del fútbol argentino

Luego de varias preguntas, Gallardo opinó sobre la notoria mejoría que mostró Boca ante el Pincha en La Plata y a los hinchas del León no les gustó la forma. "A mi me importa cómo venimos nosotros y cómo vienen ellos... Boca ha cambiado y puede ser un partido mejor jugado, más allá de lo físico. Eso si me dejo llevar por el equipo de Boca en La Plata. Y nosotros tampoco somos Estudiantes en la forma de jugar...", dijo Napoleón.

La comparación sonó despectiva y en la ciudad de las diagonales salieron con los tapones de punta, aunque quizá el entrenador de River no está tan errado. A diferencia del equipo del Ruso Zielinki, el Millonario toma la iniciativa y tiene un juego de mayor posesión. Ni mejor ni peor, diferentes estilos y protagonistas.

La firme respuesta de Gallardo cuando le preguntaron por la camiseta amarilla de Boca

¿Cómo se tomó River la decisión de Boca de jugar con su camiseta amarilla? El Xeneize estrenó casaca alternativa hace pocos días y ya se confirmó que también la vestirá en el Superclásico de este domingo. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dio la respuesta que todos esperaban.

"Hace algunos años, ya hace bastante, yo sugerí que jugáramos siempre con la banda. Es nuestra camiseta. Pero entiendo que hay también momentos en los que tenés que cambiar porque hay otro equipo con los mismos colores, está lo del marketing por las camisetas alternativas y demás...", mencionó el Muñeco en primera instancia.

Después de marcar su postura sobre el tema en general, el DT aclaró que no le preocupa para nada qué camiseta usará el rival del partido de este domingo. "A mí no me importa con qué camiseta juegue Boca. Lo único que sé es que vamos a enfrentar a Boca. Después, el color de camiseta que use es problema de ellos", manifestó Gallardo.