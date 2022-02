River tiene grandes aspiraciones para esta temporada. Con un mercado de pases ambicioso y pocas bajas en su columna vertebral, el equipo de Marcelo Gallardo tiene material suficiente para pelear en todos los frentes. Ahora, será tarea del DT armar un nuevo 11 que salga de memoria y mantener la competencia interna que tantos resultados le han dado en el Millonario.

Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco y Andrés Herrera arribaron en este mercado. Ahora, el Muñeco aguarda por Valentín Castellanos y por el debut vs. Unión de Santa Fe. En la previa, recibió una gran noticia.

La noticia que vuelve locos a los hinchas de River

Al ser consultado por el posible debut de Quintero en Santa Fe, Marcelo Gallardo puso paños fríos: "Primero tenemos que ver, todavía no recibimos la habilitación de Juanfer desde China así que hoy no está habilitado, mañana no sabemos. Para calmar un poquito las ansiedades, digo".

Pero lo cierto es que, post conferencia de prensa, a MG le llegó la noticia que todo el mundo River esperaba: Juan Fernando Quintero ya tiene la habilitación. Ahora, a esperar hasta el sábado: ¿el Muñeco lo pondrá de arranque o el Nalgón entrará en el segundo tiempo? La ansiedad aumenta en Núñez...