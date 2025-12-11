La postura de Boca tras el coqueteo de Miguel Borja que desató la furia de los hinchas de River

Este jueves el fútbol argentino vivió una jornada muy particular, cuando Miguel Borja rompió el silencio y no descartó ponerse la camiseta de Boca. Solamente unos días después de dejar de ser jugador de River, el Colibrí le guiñó el ojo al clásico rival, lo que significaría una nueva polémica entre los equipos más grandes del país. Pero… ¿Cuál es la postura en el Xeneize?

El delantero colombiano arribó al Millonario de la mano de Marcelo Gallardo y luego tuvo su mejor momento bajo las órdenes de Martín Demichelis. Sin embargo, de vuelta con el Muñeco en el cargo, transitó una pésima racha que derivó en su salida de la institución en condición de libre. Y ahora ya como agente libre pero con su paso aún reciente por Núñez, coqueteó…

Lo cierto es que, tras los inesperados dichos del Colibrí, “No hablamos de Borja”, sentenciaron desde Boca. Según esta información revelada por Olé, desde Casa Amarilla apagaron lo que podría ser la nueva situación controversial del mercado de pases que está en sus primeros días de acción. De esta manera, el ruido que generó ilusiones y bronca según el lado, duró apenas unas horas.

Miguel Borja, durante su etapa en River.

Si bien es un secreto a voces que Borja es del gusto de Juan Román Riquelme y, sin ir más lejos, fue a buscarlo en dos ocasiones distintas, queda prácticamente descartado arribo a Brandsen 805. De hecho, el colombiano confesó que estuvo cerca de jugar en Boca en 2021 pero por diversas razones no se concretó el pase y algún tiempo más tarde sí vistió la casaca de River.

En la entrevista que brindó este jueves el atacante de 32 años, fue consultado sobre una eventual llegada a Boca y expresó: “No me pongan en esa… Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas escuchó. Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé“. Así, el ex Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Palmeiras hizo un guiño más que claro.

Miguel Borja, durante su etapa en River. (Getty Images)

No conforme con esa declaración que sorprendió a todos en el ambiente, redobló su apuesta. Aunque empezó con una frase para distender la situación, en el final volvió a ponerse a disposición. “Ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí, para mi familia. La puerta de volver a Argentina quedó abierta y eso es muy bonito“, culminó Borja.

DATOS CLAVE

Pese a que Borja confesó que la puerta de volver a Argentina quedó abierta y que estuvo cerca de Boca en 2021 , desde la dirigencia del Xeneize sentenciaron: “ No hablamos de Borja ” (según Olé), descartando la polémica.

confesó que la puerta de volver a Argentina quedó abierta y que estuvo cerca de Boca en , desde la dirigencia del Xeneize sentenciaron: “ ” (según Olé), descartando la polémica. Borja se encuentra actualmente como agente libre y su objetivo es “esperar la mejor opción” para él y su familia.

se encuentra actualmente como y su objetivo es para él y su familia. El delantero colombiano Miguel Borja, recientemente desvinculado de River Plate, coqueteó con la posibilidad de jugar en Boca Juniors, al declarar: “Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé” ante una consulta.

