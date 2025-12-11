Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La postura de Boca tras el coqueteo de Miguel Borja que desató la furia de los hinchas de River

Luego de los dichos del delantero colombiano que quedó libre en el Millonario, se conoció la posición del Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja y Juan Román Riquelme.
© GettyMiguel Borja y Juan Román Riquelme.

Este jueves el fútbol argentino vivió una jornada muy particular, cuando Miguel Borja rompió el silencio y no descartó ponerse la camiseta de Boca. Solamente unos días después de dejar de ser jugador de River, el Colibrí le guiñó el ojo al clásico rival, lo que significaría una nueva polémica entre los equipos más grandes del país. Pero… ¿Cuál es la postura en el Xeneize?

El delantero colombiano arribó al Millonario de la mano de Marcelo Gallardo y luego tuvo su mejor momento bajo las órdenes de Martín Demichelis. Sin embargo, de vuelta con el Muñeco en el cargo, transitó una pésima racha que derivó en su salida de la institución en condición de libre. Y ahora ya como agente libre pero con su paso aún reciente por Núñez, coqueteó…

Lo cierto es que, tras los inesperados dichos del Colibrí, “No hablamos de Borja”, sentenciaron desde Boca. Según esta información revelada por Olé, desde Casa Amarilla apagaron lo que podría ser la nueva situación controversial del mercado de pases que está en sus primeros días de acción. De esta manera, el ruido que generó ilusiones y bronca según el lado, duró apenas unas horas.

Miguel Borja, durante su etapa en River.

Miguel Borja, durante su etapa en River.

Si bien es un secreto a voces que Borja es del gusto de Juan Román Riquelme y, sin ir más lejos, fue a buscarlo en dos ocasiones distintas, queda prácticamente descartado arribo a Brandsen 805. De hecho, el colombiano confesó que estuvo cerca de jugar en Boca en 2021 pero por diversas razones no se concretó el pase y algún tiempo más tarde sí vistió la casaca de River.

En la entrevista que brindó este jueves el atacante de 32 años, fue consultado sobre una eventual llegada a Boca y expresó: “No me pongan en esa… Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas escuchó. Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé“. Así, el ex Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Palmeiras hizo un guiño más que claro.

Publicidad
Miguel Borja, durante su etapa en River. (Getty Images)

Miguel Borja, durante su etapa en River. (Getty Images)

La Liga Profesional confirmó el calendario del Apertura 2026: cuándo se juegan los clásicos

ver también

La Liga Profesional confirmó el calendario del Apertura 2026: cuándo se juegan los clásicos

No conforme con esa declaración que sorprendió a todos en el ambiente, redobló su apuesta. Aunque empezó con una frase para distender la situación, en el final volvió a ponerse a disposición. “Ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí, para mi familia. La puerta de volver a Argentina quedó abierta y eso es muy bonito“, culminó Borja.

DATOS CLAVE

  • Pese a que Borja confesó que la puerta de volver a Argentina quedó abierta y que estuvo cerca de Boca en 2021, desde la dirigencia del Xeneize sentenciaron: “No hablamos de Borja” (según Olé), descartando la polémica.
  • Borja se encuentra actualmente como agente libre y su objetivo es “esperar la mejor opción” para él y su familia.
  • El delantero colombiano Miguel Borja, recientemente desvinculado de River Plate, coqueteó con la posibilidad de jugar en Boca Juniors, al declarar: “Uno no puede cerrar las puertas o decir de esta agua no beberé” ante una consulta.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán
Fútbol Argentino

La verdad detrás del interés de River y Boca por Zelarayán

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra
Opinión

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

Pastore se lanzó como representante: un campeón del mundo y una figura de River en su carpeta
Fútbol Internacional

Pastore se lanzó como representante: un campeón del mundo y una figura de River en su carpeta

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca
Boca Juniors

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo