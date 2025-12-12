River confirmó el aumento en los precios de los abonos 2026 para ir al Monumental

A falta de más de un mes y medio para el inicio del Torneo Apertura 2026, los hinchas de River ya pueden renovar sus abonos para el próximo torneo. Este viernes, desde el club abrieron el plazo para que lo hagan aquellos que ya contaban con Tu Lugar en el Monumental y en la actualidad solamente se pueden renovar para las mismas ubicaciones que ya tenían en el campeonato anterior.

El plazo para realizarlo será hasta el 5 de enero, a partir del día 7 será el turno para aquellos que deseen cambiar de ubicación, siempre y cuando haya disponibilidad. En esta renovación de las ubicaciones, River contempló la situación actual del país y el aumento de precio -que es del 22%- quedó 5 puntos porcentajes debajo de la inflación que indica el Gobierno Nacional.

¿Qué otros beneficios tendrán los hinchas de River?

Una de las quejas de los hinchas del Millonario era la dificultad de poder cambiar de ubicación en los grupos familiares, con la intención de poder ir juntos a la cancha. Por tal motivo, a partir de ahora los socios con TLM que integran un mismo grupo familiar y hoy están en sectores distintos podrán optar por unificarse y compartir la misma tribuna. En función de la disponibilidad, el sistema asignará una de las ubicaciones correspondientes al grupo familiar, según informaron desde el club de Núñez.

En lo que respecta a los socios Infantiles, el club anunció: “Una vez terminada la renovación de Tu Lugar en el Monumental y los cambios de tribuna, los Socios Infantiles que cumplirán 7 años en el transcurso del 2026 (y pasarán a ser Socios Menores) tendrán la posibilidad de obtener su TLM en la misma tribuna a la que asista el adulto que lo tenga a cargo. (Deberán tener un año de antigüedad como socios del Club; al menos desde el 1° de enero de 2025).

Desde el 14 de enero a las 10 hs. y hasta el 15 de enero a las 20 hs., el Club habilitará un período de adquisición de TLM para estos socios que figuren a cargo de un adulto con Tu Lugar en el Monumental.

Este proceso se realiza únicamente todos los principios de año, con el fin de garantizar que todos los Socios Infantiles que pasan a Socios Menores tengan el lugar asegurado junto al adulto a su cargo”. Por otro lado, para los Socios Infantiles: El descuento para los socios menores se duplica: pasa del 10% al 20% para quienes renueven o adquieran su TLM.

¿Habrá venta de remanentes?

River informó también: “La venta del remanente de ubicaciones para socios sin Tu Lugar en el Monumental que no cumplen con las condiciones de la prioridad por antigüedad y asistencia será desde el 19 de enero a las 10 hs. hasta agotar stock”.

Sívori y Centenario populares

-Deberán tener un mínimo de cinco asistencias.

-Podrán tener hasta dos faltas sin aviso, teniendo que asistir o liberar en el resto de los partidos, independientemente de cuántos se jueguen.



Sívori y Centenario Alta; Sívori Media; San Martín y Belgrano Alta

-Podrán tener hasta dos faltas sin aviso, teniendo que asistir o liberar en el resto de los partidos, independientemente de cuántos se jueguen.

Los hinchas de River en el Monumental. (Foto: Getty).

San Martín y Belgrano Bajas y Medias

-Podrán tener hasta dos faltas sin aviso, teniendo que asistir o liberar en el resto de los partidos, independientemente de cuántos se jueguen.

-Además, cada vez que liberen su ubicación y esa entrada sea vendida por el Club, obtendrán el 50% del valor de entrada (precio socio) como crédito para la siguiente renovación.

La liberación de la ubicación será válida únicamente hasta 48 horas antes de cada encuentro, excepto en Sívori y Centenario Baja (se permitirá liberar el lugar con hasta 12 horas de antelación).

Es importante destacar que los socios que no cumplan con los requisitos de asistencia y/o liberación de ubicación perderán la prioridad para renovar su lugar.

PREMIO POR LLEGAR TEMPRANO

A aquellos socios que en cinco partidos ingresen al menos una hora y media antes del inicio del encuentro se les computará un partido adicional a la hora del recuento de asistencia para cumplir con las normas de Tu Lugar en el Monumental.