Tiene 18 años y ni siquiera debutó con el filial culé, pero ya ha llamado la atención de Hansi Flick con un promedio goleador que lo pone como una de las grandes promesas de La Masía.

Al hablar de la que será la cuarta participación histórica de la Selección de Egipto en un Mundial, la referencia lógica llevará a pensar en jugadores como Mohamed Salah, implacable goleador del Liverpool desde hace casi una década; o de Omar Marmoush, quien completó su segunda temporada en Manchester City.

Sin embargo, hay otro nombre mucho menos conocido que invita a que se le preste especial atención, especialmente después que el entrenador lo confirmara en su lista de 27 jugadores, de la que todavía se deberá depurar uno más, para disputar la Copa del Mundo que desde el 11 de junio se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Hamza Abdelkarim, quien con tan solo 18 años ya es parte del Barcelona, aunque todavía no ha tenido oportunidad de hacer su debut con el primer equipo que conduce Hansi Flick. Al contrario, fue el hecho de su pertenencia al Juvenil A del club culé lo que volvió aún más sorpresiva su convocatoria.

Méritos no le han faltado al delantero que llegó cedido por Al Ahly a inicios de temporada, con una opción de compra de 1.5 millones de euros más objetivos que, en función de lo que viene demostrando, los Blaugranas no dudarán en pagar. Por cuestiones burocráticas, recién pudo hacer su debut en marzo y en los 11 encuentros que llegó a disputar, se lución con 8 goles que ya lo pintan como gran promesa en La Masía.

Su recorrido en Selección

Aunque solo tiene 8 partidos acumulados como profesional, todos ellos con Al Ahly, Abdelkarim tiene un importante recorrido en los seleccionados de su país, habiéndose destacado tanto en el último Mundial Sub 17 como en la Copa África de la categoría.

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El Mundial FIFA 2026 representará de todos modos la oportunidad de hacer su estreno en el seleccionado mayor, en una posición en la que compite con los mejores futbolistas que tiene Egipto, pero en la que a su vez podría aportar frescura y potencia física cuando sea necesario.

Hansi Flick ya lo observó

Incluso cuando Barcelona todavía no comunicó si hará o no uso de la opción de compra de Abdelkarim, que ni siquiera debutó todavía con el equipo filial, Hansi Flick ya ha reconocido estar al tanto de sus buenas prestaciones con el Juvenil A y no descarta hacerlo parte de la próxima pretemporada. “Podría ser una opción para nosotros”, aceptó al ser consultado al respecto.

Data clave

Hamza Abdelkarim fue convocado por Egipto para el Mundial 2026 con 18 años.

fue convocado por Egipto para el Mundial 2026 con 18 años. 8 goles en 11 partidos registra el delantero con el Barcelona Juvenil A.

registra el delantero con el Barcelona Juvenil A. 1.5 millones de euros cuesta la opción de compra fijada por Al Ahly.