Javier Pinola bancó a Lautaro Rivero tras el penal que cometió en la derrota de River ante Belgrano: “Lo veo bien”

El campeón de la Libertadores 2018 se refirió al momento que atraviesa el defensor de 22 años, que fue criticado por los hinchas.

Luego de la derrota de River ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura 2026, el defensor central Lautaro Rivero quedó en el foco de las críticas debido a que cometió una mano que derivó en el penal que Uvita Fernández convirtió en el 2 a 2 transitorio.

Referido al momento que está atravesando el central de 22 años, Javier Pinola, campeón de la Copa Libertadores 2018 con el club, habló en ESPN F90, en donde bancó al futbolista y le destacó virtudes que le vieron junto a Martín Demichelis en su paso como entrenador del club.

“A Rivero lo veo bien. Lo habíamos visto cuando estaba en el selectivo y le vimos condiciones. En Central Córdoba hizo un campeonato bárbaro”, fueron las palabras del hoy ayudante de campo de Miroslav Klose en Nuremberg de Alemania, club en el que es ídolo.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que debe pasar por esta situación para seguir con su crecimiento personal en su segunda temporada como jugador del Millonario: “Obviamente en River es otra cosa. Empezó bien, en la vida del futbolista hay baches… Es el momento que tiene que pasar”.

Y cerró respecto a la exigencia del hincha de River con los jugadores por los resultados obtenidos en el corto plazo: “¿Si River es solo ganar? No, tenés que jugar bien. La gente de River te exige que juegues bien. Eso es River y por eso es tan exigente”.

Rivero podría irse de River en este mercado de pases

Debido a que tiene sondeos de distintos clubes del fútbol europeo, el defensor central de 22 años cuenta con chances de cambiar de aires en el próximo mercado de pases. La intención de la dirigencia de River es escuchar ofertas y en caso de que la misma satisfaga las necesidades del club, desprenderse del jugador.

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