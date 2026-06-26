Ángel Correa reportó con Tigres y guardó silencio sobre la negociación con River

El futbolista arribó al Aeropuerto de Monterrey para ponerse a disposición del club en la pretemporada.

Los Tigres de la UANL se mantienen firmes en su postura de no transferir a Ángel Correa y por lo pronto han logrado desactivar el foco de presión que se dijo podía estar ejerciendo el jugador al no presentarse para el primer día de pretemporada con el equipo.

Este viernes, el futbolista argentino finalmente reportó en el Aeropuerto de Monterrey, donde fue recibido por un delegado del club dueño de su ficha, y eligió mantenerse en silencio al ser consultado sobre las negociaciones con River, club argentino con el que ya tendría acordados los detalles contractuales para sumarse.

🇲🇽📍Ángel Correa llegó a México para sumarse a la pretemporada de Tigres. pic.twitter.com/A7GQBn3VjO — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) June 26, 2026

Ángel Correa deberá someterse ahora a las pruebas físicas y médicas de rutina que el grueso del plantel se realizó el jueves. En Tigres saben que el hecho de su arribo no significa que hayan dejado de lidiar con el interés del Millonario, aunque entienden que los favorece a la hora de negociar bajo sus propias condiciones.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar tiene contrato con el club hasta junio de 2030 y el vicepresidente del club, Carlos Valenzuela, ya se había encargado de dejar en claro semanas atrás que está considerado una pieza fundamental del proyecto futbolístico.

“Ángel es parte fundamental del esquema de Guido (Pizarro, el DT) hoy. Es fundamental para la institución y realmente nosotros contamos con él al día de hoy. Nadie se ha acercado a hablar con nosotros. Ni River, ni ninguna institución. Se queda solamente en un rumor“, fueron sus palabras el pasado 10 de junio.

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Buenos números para Correa

Desde su arribo al fútbol mexicano, Ángel Correa disputó 54 partidos, 49 de ellos como titular, y completó los 90 minutos en 42. Convirtió 23 goles y dio 13 asistencias. Su contrato con el club se extiende hasta 2030 y es un futbolista clave para el entrenador Guido Pizarro.

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