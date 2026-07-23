Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
River Plate

Oswaldo Valencia rescindió su contrato con River y llegó al Federal A

El jugador fue oficializado en su nuevo equipo luego de no haber tenido oportunidades en Primera División.

Oswaldo Valencia rescindió su contrato con River y llegó al Federal A
© Villa MitreOswaldo Valencia rescindió su contrato con River y llegó al Federal A

Luego de la extensión del mercado de pases, los clubes del fútbol argentino aprovechan para seguir haciendo movimientos y uno de ellos involucra a River. Oswaldo Valencia, delantero del Millonario, rescindió su contrato y se convirtió en refuerzo de un equipo del Federal A.

El colombiano de 23 años se convirtió en la flamante incorporación de Villa Mitre, equipo que milita en la cuarta división del fútbol argentino. El atacante viene de ser finalista del Torneo Proyección Apertura con el Millonario y ahora se probará en otra categoría.

+ Seguinos en

Valencia no tuvo oportunidades en el primer equipo de Núñez. De hecho, en agosto de 2024 había salido a préstamo al Cúcuta Deportivo de Colombia. Luego de no haber renovado su cesión, regresó a River y sumó minutos en Reserva, aunque casi siempre lo hizo como suplente.

Su aporte bajo las órdenes de Marcelo Escudero fue de un gol en diez partidos jugados, habiendo podido sumar apenas 371 minutos. Ahora intentará desnivelar en Villa Mitre.

Los refuerzos de River en este mercado

  • Nicolás Otamendi
  • Mauro Arambarri
  • Giovanni González
  • Rafael Santos Borré
  • Lucas Beltrán
  • Ángel Correa -ultimando detalles con Tigres-.

Las bajas de River en este mercado

  • Franco Armani
  • Paulo Díaz
  • Maximiliano Meza
  • Cristia Jaime
  • Sebastián Boselli
  • Andrés Herrera
  • Matías Viña
  • Kendry Páez
  • Oswaldo Valencia
  • Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Maxi Salas y Alex Woiski fueron borrados
Ver también

Rosario Central, Niza y dos clubes más buscan sacar a Giuliano Galoppo de River

Ver también

Alejandro Montenegro visitó a los borrados de River en Cantilo y le pegó a la dirigencia: “Situación tan penosa”

Joaquín Alis
Joaquín Alis
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones