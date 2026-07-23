El jugador fue oficializado en su nuevo equipo luego de no haber tenido oportunidades en Primera División.

Luego de la extensión del mercado de pases, los clubes del fútbol argentino aprovechan para seguir haciendo movimientos y uno de ellos involucra a River. Oswaldo Valencia, delantero del Millonario, rescindió su contrato y se convirtió en refuerzo de un equipo del Federal A.

El colombiano de 23 años se convirtió en la flamante incorporación de Villa Mitre, equipo que milita en la cuarta división del fútbol argentino. El atacante viene de ser finalista del Torneo Proyección Apertura con el Millonario y ahora se probará en otra categoría.

Valencia no tuvo oportunidades en el primer equipo de Núñez. De hecho, en agosto de 2024 había salido a préstamo al Cúcuta Deportivo de Colombia. Luego de no haber renovado su cesión, regresó a River y sumó minutos en Reserva, aunque casi siempre lo hizo como suplente.

Su aporte bajo las órdenes de Marcelo Escudero fue de un gol en diez partidos jugados, habiendo podido sumar apenas 371 minutos. Ahora intentará desnivelar en Villa Mitre.

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🔜 Oswaldo Valencia es nueva incorporación para esta temporada



⚽ Delantero colombiano de 23 años, con formación en Sarmiento de Junín y pasos por River Plate y Cúcuta Deportivo (Colombia)



🫡 ¡Bienvenido a Villa Mitre, Oswaldo! #ElClubDeLaCiudad 🇦🇪 pic.twitter.com/AVJpNiTRAg — Club Villa Mitre (@VillaMitreBB) July 23, 2026

Los refuerzos de River en este mercado

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa -ultimando detalles con Tigres-.

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Las bajas de River en este mercado