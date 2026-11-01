Los hinchas de River liquidaron a un jugador tras el Superclásico: “Persona no grata”

River tuvo una tarde complicada en La Bombonera ante Boca. El Millonario jugó prácticamente todo el Superclásico con un futbolista menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta y nunca estuvo cerca de llevarse los tres puntos en inferioridad numérica.
En este contexto, los hinchas del Millonario no perdonaron a Martínez Quarta por la acción que derivó en la roja directa. Cabe recordar que el Chino volvió a la convocatoria de River tras haberse ausentado contra Racing por suspensión.
La expulsión a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River (Getty Images)