Acuerdo total por Lucas Beltrán: los millones que paga River para concretar su vuelta

El delantero argentino es el quinto refuerzo del Millonario y ya se conocen las condiciones de su vuelta.

En pleno Mundial 2026, River Plate afronta su pretemporada en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Mientras tanto, la dirigencia y el DT trabajan en el mercado de pases para potenciar al plantel y ya sumaron caras nuevas. Ahora, hay acuerdo por Lucas Beltrán para que sea el quinto refuerzo.

El delantero cuyo pase pertenece a Fiorentina estuvo a préstamo en Valencia durante la última temporada. El club italiano volverá a cederlo, esta vez al Millonario, que pagará un cargo de 500 mil dólares por la cesión, según pudo saber BOLAVIP.

Además, River deberá adquirir luego el 54% de los derechos del jugador de 25 años a través de una opción de compra obligatoria de 6,7 millones de dólares. Es decir, la institución desembolsará un total de 7,2 millones de dólares por toda la operación.

La última temporada de Lucas Beltrán

Beltrán ante Mallorca. (Foto: Getty)

En 2023, Lucas Beltrán se marchó a Fiorentina y allí permaneció hasta mediados de 2025, cuando fue cedido a préstamo por una temporada a Valencia. En el elenco español acumuló 1604 minutos distribuidos en 30 partidos en los que marcó tres goles y brindó dos asistencias. Cabe recordar que el conjunto Che no tuvo una buena temporada en LaLiga.

Beltrán, el quinto refuerzo de River en este mercado

Tras un flojo primer semestre, el Millonario se movió rápido y ya cerró un puñado de incorporaciones. Nicolás Otamendi, libre tras su paso por Benfica, se sumará a River tras el Mundial 2026. Posteriormente, los de Núñez desembolsaron 7 millones de dólares por Mauro Arambarri.

Publicidad

Más recientemente, se acordó la llegada de Rafael Santos Borré a cambio de 2,5 millones de euros, por lo que el colombiano regresará al club. Además, está confirmado el arribo del uruguayo Giovanni González en una operación que no llegó al millón de dólares.

Datos clave