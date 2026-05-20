El enigmático mensaje de Nicolás Otamendi que ilusiona a los hinchas de River

Esta semana el Benfica emitió un comunicado con el que confirmó que Nicolás Otamendi decidió no renovar su contrato, por lo que una vez llegada la fecha oficial del vencimiento del vínculo, el próximo 30 de junio, quedará con el pase en su poder (será en medio de la Copa del Mundo que estará jugando con la Selección Argentina).

A partir de ahí las especulaciones con su futuro estuvieron a la orden del día. Y en ese sentido, la teoría principal que surgió fue la chance de que recale en River, club con el que se lo vincula hace rato y del que el propio protagonista confesó ser hincha, a pesar de haberse formado y debutado en primera división en Vélez Sarsfield.

Al respecto, Nicolás Otamendi añadió recientemente un condimento más a la que, sin dudas, será una de las historias con más audiencia del mercado de pases del fútbol argentino. Mediante su cuenta de Instagram lanzó una frase que le da lugar a los hinchas millonarios para ilusionarse. “Lo que viene va a estar bueno, que después vas a entender el porqué tuviste que esperar”, escribió el zaguero de la Selección Argentina sobre una imagen en la que se lo ve con una gorra y lentes de sol.

Nicolás Otamendi ya dijo que cerrará su ciclo en la Selección Argentina

Nicolás Otamendi anunció en la fecha FIFA de marzo que su ciclo con la Selección Argentina cerrará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hasta entonces acumula 8 goles, 130 partidos y 4 títulos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar.

La publicación de Nicolás Otamendi en Instagram.

El comunicado con el que el Benfica notificó sobre la desvinculación de Nicolás Otamendi

Este domingo 17 de mayo el Benfica decidió anunciar que se acabaría su vínculo con el futbolista argentino, luego del partido con el Estoril por la última fecha de la Primeira Liga (las Águilas, al mando de José Mourinho, acabaron en el tercer puesto de la tabla): ”El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor”.

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Y añadió: ”Nicolás Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo decisivamente a la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Más allá de los trofeos, llenó de orgullo y gratitud los corazones de los aficionados del Benfica, y siempre formará parte de nuestra familia; este siempre será su hogar. Sport Lisboa e Benfica le desea lo mejor para el futuro. ¡Gracias, capitán!”.

En síntesis