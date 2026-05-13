Qué pasa si River y Gimnasia empatan por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Este miércoles 13 de mayo de 2026, a partir de las 21.30 horas, River enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura. El duelo será en el Estadio Monumental, que tendrá más de 85 mil espectadores presentes. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer.
El Millonario llegó a esta instancia luego de superar a San Lorenzo en un duelo memorable por penales, mientras que el Lobo hizo lo propio luego de derrotar a Vélez en Liniers. Cabe recordar que en caso de empate, el partido tendrá dos tiempos extras de 15 minutos cada uno y, de permanecer la igualdad, todo se definirá por penales.
River vs. Gimnasia: horario por países
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- México: 18:30 horas
¿Cómo ver por TV el partido entre River y Gimnasia?
El duelo entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura se podrá ver en simultáneo a través de TNT Sports y ESPN Premium. En TNT Sports la transmisión estará a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, mientras que en ESPN Premium lo harán Sebastián Vignolo y Diego Fernando Latorre.
River y Gimnasia se vieron las caras en este 2026 con victoria del Millonario por 2 a 0. (Foto: Getty).
Los árbitros del duelo entre River y Gimnasia
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Iván Núñez
Las probables formaciones de River y Gimnasia
RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
GIMNASIA: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.