El delantero del Millonario se mostró conforme por el funcionamiento y por haber cumplido con el planteo de Eduardo Coudet.

El presente de River parecía impensado hace tan solo unos días. Es que la fase regular la terminó con una derrota ante Atlético Tucumán y después le ganó con lo justo a Carabobo por la Copa Sudamericana y a San Lorenzo, en un cruce por los Octavos de Final que fue electrizante y por el que el Millonario caminó por la cornisa hasta el último penal que atajó Santiago Beltrán.

Y hoy, cuando apenas pasaron 10 días de aquel tropezón con el elenco tucumano, los dirigidos por Eduardo Coudet se encuentran a tan solo dos pasos de ser campeones del Fútbol Argentino. Derrotaron a Gimnasia y Esgrima La Plata en los Cuartos de Final y este sábado se verán las caras con Rosario Central en el Monumental por la Semifinal.

Al respecto de lo que fue el triunfo 2 a 0 ante el Lobo, Facundo Colidio, en conversación con TNT Sports, resaltó: “Estamos contentos por el partido, por la victoria. La merecíamos por la manera en que la conseguimos. Creo que hoy jugamos muy bien y fuimos merecedores del resultado. Jugamos muy bien e hicimos muchas de las cosas que nos pide el Chacho”.

Por otro lado, se mostró agradecido por las oportunidades que le está dando el entrenador: ”Desde que llegó él me dio toda su confianza. Obviamente trato de demostrarlo y responderle adentro de la cancha. Como dije antes, a veces lo puedo hacer bien, otras veces no, pero siempre voy a intentar dar el máximo”.

"SIEMPRE VOY A INTENTAR DAR LO MÁXIMO." Facundo Colidio habló tras el triunfo 2-0 de River a Gimnasia en los cuartos del #TorneoApertura.



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Para cerrar, Colidio anticipó que Rosario Central será un escollo difícil de sortear: “Es un rival muy duro. Sabemos de la jerarquía de Central. Lo bueno es que vamos a jugar acá, en nuestra cancha, donde nos hacemos fuertes. Esperemos ganar”.

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El calendario de River hasta el corte por el Mundial 2026

A River, de momento, le quedan tres partidos en lo que resta del mes de mayo (luego la actividad de los clubes se cortará por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026). Este sábado 16 se medirá a Rosario Central en el Estadio Monumental. En el mismo escenario, por la quinta y sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana recibirá primero a Red Bull Bragantino el miércoles 20 y después al Blooming el miércoles 27.

Por cierto, si llega a derrotar al Canalla, disputará la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino el domingo 24 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Argentinos Juniors o Belgrano (se enfrentarán el domingo 17 en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal).

En síntesis

Facundo Colidio elogió el desempeño táctico de River tras vencer 2-0 a Gimnasia en cuartos.

elogió el desempeño táctico de River tras vencer 2-0 a Gimnasia en cuartos. River enfrentará a Red Bull Bragantino el 20 de mayo por la Copa Sudamericana .

el 20 de mayo por la . La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba.