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Torneo Apertura

El golazo de Sebastián Driussi para que River le gane a Gimnasia por el Torneo Apertura

De volea, el delantero del Millonario rompió la paridad en el Monumental e hizo delirar a todos los hinchas presentes. ¡Impresionante!

Sebastián Driussi, delantero de River
© Getty ImagesSebastián Driussi, delantero de River

River y Gimnasia no se sacaban ventajas en el Monumental, donde estaban buscando el último boleto hacia las semifinales del Torneo Apertura. Pero cuando todo parecía que el primer tiempo terminaría igualado y sin goles, apareció Sebastián Driussi con una obra de arte para romper la paridad.

El fútbol colectivo del Millonario permitió que los dirigidos por Eduardo Coudet se impusieran frente a los de Ariel Pereyra: tras un pase largo de Marcos Acuña, fue Facundo Colidio quien realizó una gran jugada individual con la que tiró un sombrerito ante la marca de Germán Conti y así asistió al Gordo.

Sin mucho preámbulo, el ex Austin controló, se acomodó y sacó una fortísima volea de zurda que dejó sin reacción alguna al arquero Nelson Insfrán, quien solamente quedó parado y no pudo siquiera lanzarse para intentar evitar la apertura del marcador.

De esta manera, el nacido en San Justo alcanzó la suma 7 goles en lo que va del año, donde lleva 16 partidos disputados. Incluso, con este tanto, se convirtió en el máximo goleador riverplatense de este semestre, dejando por detrás a Gonzalo Montiel, que acumula cuatro.

El cuadro del Torneo Apertura

DATOS CLAVES

  • Sebastián Driussi anotó el primer gol de River ante Gimnasia en el Torneo Apertura.
  • El delantero alcanzó 7 goles en 16 partidos disputados durante el año actual.
  • Driussi superó a Gonzalo Montiel como máximo goleador del equipo en el presente semestre.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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