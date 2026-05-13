El golazo de Sebastián Driussi para que River le gane a Gimnasia por el Torneo Apertura

De volea, el delantero del Millonario rompió la paridad en el Monumental e hizo delirar a todos los hinchas presentes. ¡Impresionante!

River y Gimnasia no se sacaban ventajas en el Monumental, donde estaban buscando el último boleto hacia las semifinales del Torneo Apertura. Pero cuando todo parecía que el primer tiempo terminaría igualado y sin goles, apareció Sebastián Driussi con una obra de arte para romper la paridad.

El fútbol colectivo del Millonario permitió que los dirigidos por Eduardo Coudet se impusieran frente a los de Ariel Pereyra: tras un pase largo de Marcos Acuña, fue Facundo Colidio quien realizó una gran jugada individual con la que tiró un sombrerito ante la marca de Germán Conti y así asistió al Gordo.

Sin mucho preámbulo, el ex Austin controló, se acomodó y sacó una fortísima volea de zurda que dejó sin reacción alguna al arquero Nelson Insfrán, quien solamente quedó parado y no pudo siquiera lanzarse para intentar evitar la apertura del marcador.

De esta manera, el nacido en San Justo alcanzó la suma 7 goles en lo que va del año, donde lleva 16 partidos disputados. Incluso, con este tanto, se convirtió en el máximo goleador riverplatense de este semestre, dejando por detrás a Gonzalo Montiel, que acumula cuatro.

PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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