Con la eliminación ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, River Plate cerró un 2025 para el olvido. Los resultados del Millonario no estuvieron a la altura de la expectativa que generó el segundo ciclo de Marcelo Gallaro en el club.

El Muñeco reconoció su responsabilidad por no haber conseguido los objetivos trazados este año y extendió su vínculo con River hasta diciembre de 2026. Así, el DT tendrá una nueva oportunidad de lograr más títulos para el club de Núñez, amparado por el crédito que ganó en su primera etapa.

En ese contexto, el Muñeco trabaja con la dirigencia sobre las altas y bajas que tendrá el plantel para el arranque del próximo año. Eso incluye los movimientos en la Reserva, donde acaban de confirmarse las salidas de cuatro jugadores con los pases en su poder.

Según informó Olé, esto se debió a la normativa de AFA que indica que los jugadores de 20 años que no tengan contrato profesional tienen que quedar libre. En esa situación quedó un puñado de futbolistas, que tendrán que buscar nuevo equipo.

Así, Marcelo Escudero perdió a Alan Torres, delantero con buena presencia durante el 2025, además del mediocampista Agustín Juárez y los defensores Uriel Funes y Tomás Jung. El equipo de Reserva viene de caer en las semifinales del Clausura del Torneo Proyección ante Boca Juniors como visitante.

Los objetivos y el presupuesto de River en el mercado

Un lateral por izquierda, un mediocampista central, un volante ofensivo y un delantero de área son los cuatro puestos en los que el Millonario buscará variantes. Para los mismos, hay nombres en carpeta, por lo que poco a poco iniciaron las primeras conversaciones formales.

En este contexto, el elenco de Núñez contará con un presupuesto de 20 millones de dólares, por lo que en algunas posibilidades no negociarán por comprar un porcentaje de la ficha, sino que buscará un préstamo con opción de compra, tal como pasó con Giuliano Galoppo.

