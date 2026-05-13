Diego Barrado podría asumir en un puesto clave para River y Coudet

El mundo River ya sabe que Marcelo Escudero no continuará en la Reserva y el club ya busca reemplazante. Uno de los máximos candidatos a ocupar ese rol es Diego Armando Barrado, quien tuvo tres ciclos en el Millonario como jugador y actualmente se desempeña como entrenador de la Séptima División. Pablo Longoria lo tiene en carpeta, pero no es el único candidato.

El puesto de entrenador de Reserva es sumamente importante en cualquier club, pero en River es especial, sobre todo por la importancia que se les da a los chicos del club a la hora de llegar a Primera División. Eduardo Coudet sabe muy bien que estos es así y no ve con malos ojos tener a un viejo conocido en ese rol. Cabe recordar que el Chacho y Barrado fueron compañeros en el Millonario entre 2000 y 2004, a excepción del segundo semestre de 2002, cuando Coudet jugó en Celta.

El paso de Barrado por River

Allá por la temporada 2000/2001, Diego Armando Barrado debutó en la Primera de River. En su primera etapa estuvo hasta 2004, pero nunca pudo establecerse como titular y tras pasar un año en Racing, el volante por derecha regresó a Núñez, aunque no fue por mucho tiempo. Tras estar a préstamo en Colón y Olimpo, Barrado volvió a Núñez y entre 2008 y 2010 mostró su mejor versión en el Millonario.

El total fueron 79 partidos con siete tantos y tres títulos antes de llegar a Atlético Tucumán, donde mostró lo mejor de su trayectoria. Una vez que dejó el fútbol profesional, Barrado continuó vinculado al fútbol en su condición de entrenador de Inferiores. En River dirigió a varias categorías -ahora lo hace con la séptima- y en marzo, cuando Escudero dirigió interinamente a la Primera, Diego Armando -junto a Abelairas- condujo por un partido a la Reserva.

Barrado ante Huracán en 2009. (Foto: Getty).

Los otros candidatos a dirigir a la Reserva de River

En la lista de candidatos que tiene Pablo Longoria para reemplazar a Marcelo Escudero como entrenador de la Reserva de River no solamente aparece Diego Armando Barrado, sino que también hay dos candidatos más. El primero de ellos es Cristian Zertmatten, que viene de dirigir a la de Argentinos Juniors y también Pablo Fernández, que actualmente es el coordinador de la Cuarta, Quinta y Sexta del Millonario.

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