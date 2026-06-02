La historia borrada de Esequiel Barco que repercutió en River e Independiente

El futbolista de Spartak de Moscú está en la mira del Rojo para este mercado de pases, pero le dejó un guiño al Millonario que no pasó desapercibido.

A los 27 años, Esequiel Barco se posicionó como una de las figuras de Spartak de Moscú, pero podría terminar el año en otro equipo. El argentino finaliza su contrato en junio de 2027 y tiene el deseo de regresar a su país. Allí apareció Independiente.

El Rojo, club en el que debutó como profesional, abrió negociaciones con el equipo ruso en los últimos días para que pueda convertirse en refuerzo del elenco de Gustavo Quinteros. En medio de ese panorama, una historia de Instagram generó revuelo e involucró a River.

Se viralizó un video en el que se veía cómo Barco se tatuaba el último trofeo obtenido con Spartak de Moscú, que luego fue borrado, aunque las capturas lo mantienen en Internet. Pero el detalle que resaltó y generó polémica fue que el futbolista llevaba puesto el short del Millonario en medio de las negociaciones de su entorno y el club ruso con Independiente.

Cabe recordar que el último paso de Barco por el fútbol argentino fue en River, hasta mediados de 2024. El club de Núñez desembolsó 10 millones de dólares para incorporarlo desde la MLS. Solo estuvo un año y medio en el equipo y dio el salto a Rusia en una operación que rondó los 14 millones.

La gran temporada de Barco en Rusia

A mediados de 2024, luego de un paso con intermitencias en River, Esequiel Barco llegó a Spartak Moscú. Desde su arribo se destacó por sus presencias y también por la cantidad de goles que hizo: en la primera temporada fueron 14 en 36 partidos, mientras que en la segunda 8 en 37. Por otro lado, en este 2026 conquistó la Copa de Rusia.

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