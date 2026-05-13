River ofrece pasar una noche en el Estadio Monumental con Gonzalo Montiel como anfitrión

El Millonario ofrece esta experiencia a través de uno de las plataformas de alquiler más reconocidas a nivel mundial.

El Estadio Monumental se suma a la lista de estadios que recibirán huéspedes como ya lo hicieron grandes escenarios como Wembley, Old Trafford y Stamford Bridge, por poner solamente algunos ejemplos. River cerró un acuerdo con Airbnb, la plataforma de alquiler de hospedajes más popular del mundo, y por eso recibirá a dos huéspedes para que vivan una experiencia única con Gonzalo Montiel como anfitrión.

Así ofrece el alojamiento Airbnb

“Por primera vez, abro las puertas del estadio Mâs Monumental para que puedas quedarte en su interior. Vas a recorrer los mismos túneles que yo, salir a la cancha y vivir un momento único desde el punto penal. Acá pasé algunos de los momentos más importantes de mi carrera. Ahora podés vivir todo esto desde adentro.

El alojamiento

Vas a acceder al estadio Mâs Monumental por donde lo hacemos nosotros, los jugadores, y recorrer sus espacios más icónicos —los vestuarios, el túnel y el borde de la cancha— mientras compartimos historias del fútbol argentino.

Luego vas a vivir un momento único desde el punto penal, donde vamos a hablar sobre la técnica y la mentalidad detrás de ese instante decisivo, antes de que sea tu turno. Después, nos vamos a sentar a cenar en el restaurante del estadio con vista a la cancha.

Vas a dormir en un espacio privado dentro de las tribunas y te vas a despertar con vistas al campo. Vamos a cerrar la mañana con una degustación de mate, como debe ser”.

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¿Cuándo empieza el plazo de reserva?

Según lo informado por Airbnb, a partir de las 8 de la mañana del próximo viernes 15 de mayo comenzará el plazo para reservar. Todavía se desconoce el precio de esta experiencia, la cual promete ser única para los dos huéspedes que tengan la dicha de pasar una jornada inolvidable en el Estadio Monumental y puedan conocer a Gonzalo Montiel, uno de los referentes del equipo de Eduardo Coudet.

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