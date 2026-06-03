Noche olvidable para Tim Payne: Haití lo goleó 4 a 0 y fue el primer cambio en Nueva Zelanda

El jugador sensación del combinado oceánico no salió a jugar el segundo tiempo por decisión del entrenador. El sábado enfrentará a Inglaterra en otro amistoso.

A falta de pocos días para el inicio del Mundial 2026, millones de fanáticos del fútbol sintonizaron Nueva Zelanda vs. Haití para poder ver en acción a Tim Payne, el jugador sensación del certamen. Desafortunadamente, no fue su mejor noche: su equipo perdió 4 a 0 y él fue sustituido en el entretiempo.

La jornada comenzó torcida para el oriundo de Auckland, porque los Granaderos abrieron la cuenta gracias a un gran gol de Ruben Providence a los 12 minutos de la etapa inicial. El atacante haitiano recibió casi al lado del famoso futbolista neozelandés, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

Luego de un primer tiempo con pocas emociones, Darren Bazeley decidió reemplazar a Payne antes del inicio del complemento. En un partido con cambios ilimitados, fue el favorito de todos el único de su país que no saltó al campo de juego tras el entretiempo.

La jugada estuvo lejos de salirle bien a Nueva Zelanda, que luego recibió tres goles más. Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix fueron los encargados de convertir la victoria de Haití en una goleada, que les permite llegar afilados a la Copa del Mundo.

Por qué es famoso Tim Payne

Resulta que el streamer argentino ‘elscarso’ se propuso una misión tan absurda como genial: encontrar al “futbolista menos conocido del Mundial 2026” y convertirlo en una estrella global. El resultado de la búsqueda fue Tim Payne, de 32 años, volante del Wellington Phoenix y con 4.715 seguidores en su cuenta de Instagram.

La comunidad de elscarso comenzó el trabajo de convertir a Payne en una superestrella, a base de comentarios y follows masivos, esa cuenta pasó a los 400 mil seguidores en cuestión de horas. Y, en una semana, alcanzó los 4 millones de seguidores, convirtiéndose en el primer icono y la primera gran historia de la Copa del Mundo, incluso antes de rodar la pelota.

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La próxima parada para Nueva Zelanda será inglaterra, en un partido amistoso que se llevará a cabo el sábado 6 de junio a las 17:00 (hora de Argentina) en Florida. Dicho compromiso se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

El calendario de Nueva Zelanda en el Mundial 2026

La Selección de Nueva Zelanda formará parte del Grupo G del Mundial 2026. Su debut será el lunes 16 de junio a partir de las 22:00 ante Irán. El segundo duelo llegará el domingo 21 ante Egipto, en el mismo horario. A la medianoche del sábado 27, cerrará ante Bélgica.

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22:00

– Lunes 15 de junio a las 22:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22:00

vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00:00

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En síntesis