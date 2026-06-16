Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 16 de junio

Cuatro encuentros clave marcan el martes del Mundial 2026. Francia busca liderar el Grupo I ante Senegal, mientras Irak y Noruega disputan su primer desafío mundialista. Argentina hace su histórico debut como campeona vigente enfrentando a Argelia. Por el mismo grupo, Austria se mide ante Jordania. ¡Mirá los horarios!
La agenda futbolera de este martes 16 de junio presenta cuatro enfrentamientos que escribirán historias diferentes en el planeta fútbol. Francia, potencia continental, abre el fuego en Nueva Jersey contra Senegal en un duelo que promete técnica y velocidad de primer nivel. Horas después, Irak y Noruega protagonizan un encuentro donde ambos buscan dar el primer golpe en el Grupo I.
El tercer turno de la jornada lo acapara Argentina, campeona en defensa del título, haciendo su debut mundialista contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el estadio más ruidoso del aire libre, que será testigo de una noche memorable para el fútbol argentino y mundial. Por la misma zona, Austria y Jordania se verán las caras en San Francisco.
PARTIDOS DEL MARTES 16 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Francia vs. Senegal (Grupo I)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (CT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Mbappé, la gran estrella de Francia. (Foto: Getty).
Irak vs. Noruega (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (CT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Argentina vs. Argelia (Grupo J)
Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Argentina se prepara en Kansas City para el debut mundialista. (Foto: Getty).
Austria vs. Jordaniaal (Grupo J)
Argentina: 01:00 horas (del miércoles 17) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
Chile: 01:00 horas (del miércoles 17) | DSports, DGO, Paramount+
México: 23:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
Colombia: 23:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
Ecuador: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
Perú: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
España: 06:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
Estados Unidos: 20:00 (PT) / 23:00 (CT) / 00:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
La transmisión del Mundial 2026 en cada región
Argentina: Este martes es especial. El debut de la campeona vigente tendrá transmisión garantizada en Telefe (TV abierta), TyC Sports, DSports, Paramount+ y Flow. TV Pública también abrirá sus señales para este encuentro histórico.
Los otros dos partidos estarán disponibles en plataformas streaming como DSports y Paramount+ que ofrecen cobertura integral del torneo.
Latinoamérica: En Chile, Colombia, Ecuador y Perú, DSports y sus plataformas complementarias (DGO, Paramount+) serán las opciones principales, con transmisión de los tres partidos del día. México accede a través de ViX (104 partidos) y canales abiertos de Televisa y TV Azteca para una selección de encuentros.
Europa y mundo: España cuenta con DAZN como plataforma integral (servicio de pago) y RTVE para una selección de partidos en abierto. Estados Unidos tiene Peacock como opción streaming completa, complementada con Fox, FS1 (en inglés) y Telemundo, Universo (en español).