Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del lunes 15 de junio

La Copa del Mundo arrancó la semana con cuatro nuevos partidos y más de una sorpresa.

Poco a poco, los 48 equipos del Mundial 2026 saltan a la cancha para sus presentaciones en la fase de grupos. Este lunes fue el turno de 8 de ellos en una jornada repleta de empates y resultados inesperados que incomodaron a más de una selección de cara a las próximas fechas.

La tarde empezó con el debut de España ante Cabo Verde. Se esperaba una goleada de la Roja, candidata a levantar el trofeo este año, pero el combinado africano se cerró bien atrás y se llevó un punto histórico al conseguir un empate por 0-0.

Más tarde, Bélgica y Egipto también se repartieron las unidades al igualar por 1-1. El mismo resultado se repitió por la noche cuando Uruguay sufrió ante Arabia Saudita, pero logró salvarse de la derrota en el tramo final.

Por último, Irán y Nueva Zelanda cerraron la jornada con otro empate, aunque firmando el partido más destacado del día. Asiáticos y oceánicos igualaron por 2-2 y dejaron todo empardado en el Grupo G.

La acción del Mundial 2026 continuará este martes con cuatro nuevos partidos por la fase de grupos, incluyendo el esperado debut de Argentina ante Argelia. Además, Francia y Senegal protagonizarán un partidazo, mientras que Irak chocará ante Noruega y Austria, ante Jordania.

Los grupos del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026

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