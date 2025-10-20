El buen momento de Andrés Herrera en la MLS: gol, clasificación a playoff y ¿la chance de regresar a River?

A mediados de 2024, sin lugar en la consideración del recién llegado Marcelo Gallardo, Andrés Herrera se marchó de River rumbo al Columbus Crew de la MLS en búsqueda de mayor protagonismo y volver a sumar minutos como titular con mayor frecuencia.

Luego de su primer año en el equipo estadounidense, el lateral derecho correntino cumplió con las expectativas de la dirigencia del Columbus, por lo que tras no poder hacer uso de su opción de compra, negociaron con el Millonario por un nuevo préstamo, hasta junio del año que viene.

En esta segunda temporada, Herrera viene desarrollando un mejor rendimiento. Con dos goles consecutivos en dos encuentros, el ex San Lorenzo fue importante para que su equipo se consolide en la séptima posición de la Conferencia Este y así clasificar directamente a los playoff de la MLS.

El primero de estos tantos fue en el empate 1 a 1 ante Orlando City, y luego marcó la igualdad transitoria en la victoria de su equipo en condición de local ante New York Red Bull por 3 a 1. En total, son cuatro los tantos que marcó el lateral derecho en la actual MLS.

Ahora, pensando en los cuartos de final, el equipo de Herrera se enfrentará ante FC Cincinnati, que terminó segundo en la Conferencia Este. El primer encuentro de la llave será en Cincinnati, mientras que el segundo en cancha del Columbus Crew. En caso de tener que ir a tercer partido, será nuevamente en condición de visitante.

¿Andrés Herrera puede volver a River?

Teniendo en cuenta el buen rendimiento que tiene en la MLS, Herrera podría transformarse en una variante para el lateral derecho de River, en donde Gallardo cuenta con Gonzalo Montiel y un flojo Fabricio Bustos, quien podría marcharse en enero en caso de que llegue una oferta concreta.

Más allá de esto, por el momento las chances de que Herrera regrese a River son mínimas. Esto se debe a que tiene contrato vigente con el elenco estadounidense hasta el 30 de junio del 2026, sumado a que Gallardo ya le bajó el pulgar tanto a mediados de 2024 como también en esta temporada.

Además, Columbus Crew cuenta con una opción de compra para quedarse con el lateral derecho de 26 años. La misma finaliza en la misma fecha en la que termina el vínculo con el futbolista, y es de 1,2 millones de dólares por el 100% de la totalidad de su ficha.

Los números de Andrés Herrera en Columbus Crew

En el elenco estadounidense, el lateral derecho lleva disputados un total de 38 partidos, en los que convirtió seis goles y aportó tres asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2146 minutos en cancha.

