El único jugador de River que será tenido en cuenta por Gallardo en 2026 y no estuvo en el primer día de pretemporada

Se terminaron las vacaciones y el operativo redención ya está en marcha. Este sábado, el plantel de River se reencontró en el predio de Ezeiza para ponerle punto final al descanso y comenzar a planificar un 2026 que busca borrar la pálida imagen deportiva dejada la última campaña. Bajo la atenta mirada de Marcelo Gallardo, la jornada tuvo como novedad la presencia de Fausto Vera, aunque también hubo un ausente justificado.

En la lista que organizó el Muñeco sobre los nombres que tendrá en cuenta para el próximo año aparece uno que, por cuestiones contractuales, no pudo decir presente en el día uno. Se trata de Ezequiel Centurión.

Esto se debe a que el arquero de 28 años, cuyo pase pertenece a River, se encuentra finalizando su préstamo en Independiente Rivadavia. Al tener vínculo vigente con la Lepra hasta el 31 de diciembre, Centurión recién estará habilitado para entrenarse bajo las órdenes de Gallardo a partir del 1 de enero, fecha en la que se integrará al grupo antes de que la delegación viaje para realizar el grueso de la pretemporada, que se dividirá entre San Martín de los Andes y Punta del Este.

Si bien el club mendocino mostró intenciones de retenerlo tras su gran campaña, donde se consagró campeón de la Copa Argentina, eliminando justamente a River en el camino, la necesidad del Millonario pesó más. Por eso, desde el club le manifestaron que será tenido en cuenta y ocupará un rol específico dentro de la estructura del equipo.

El efecto dominó que deja a Centurión de regreso en River

El regreso de Centurión no es para rellenar el plantel, sino para cubrir una vacante que está próxima a generarse. Su vuelta es la confirmación tácita de que Jeremías Ledesma tendría las horas contadas en Núñez. Conan, quien busca la continuidad que se le negó ante la vigencia de Franco Armani, maneja charlas avanzadas con Rosario Central, que sueña con repatriarlo, y un sondeo de Talleres de Córdoba ante la posible venta de Guido Herrera al Inter Miami.

Ante la inminente salida, Gallardo optó por una solución de la casa. Centurión, surgido de las inferiores, ya cuenta con 11 partidos en River y suma la experiencia de sus pasos por Estudiantes de Buenos Aires y su reciente éxito en Mendoza. De esta manera, a partir de enero, se calzará nuevamente el buzo de arquero, permitiéndole al club liberar a Ledesma y tener la espalda cubierta detrás de Armani.

