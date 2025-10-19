¿Se fue de River por Gallardo o Demichelis? La revelación de Joaquín Panichelli: “Era difícil que me suban a Primera”

Mientras la prensa europea se rinde a sus pies, en Núñez muchos se agarran la cabeza. Joaquín Panichelli, a sus 23 años, es la gran revelación y el máximo goleador de la Ligue 1 de Francia. Con 7 tantos en el Racing de Estrasburgo, viene de marcarle un doblete al PSG. Sin embargo, este presente soñado tiene una paradoja: el delantero se formó en las inferiores de River, fue goleador en Reserva, pero se fue libre sin debutar en Primera División.

Su salida genera debate porque se produjo en el momento más sensible de la historia reciente del club: la transición entre el final del ciclo de Marcelo Gallardo y el inicio de la era de Martín Demichelis, entre fines de 2022 y principios de 2023. Entonces, se abre la pregunta del millón: ¿Fue una decisión del Muñeco, de Micho o de otro factor? La respuesta la dio el propio jugador.

Meses atrás, cuando aún vestía la camiseta del Mirandés de España, donde con 21 goles en 44 partidos consiguió que el Estrasburgo desembolse 20 millones por su pase, Panichelli dialogó en exclusiva con Bolavip y aclaró el panorama. “Fue justo en ese cambio que salía Gallardo y entraba Demichelis, entonces yo he dejado que las cosas las hablen mis agentes con el club”, expresó sobre su salida con el pase en su poder tras finalizar su participación en el Torneo de Reserva 2022.

Y agregó: “Tenía en claro que era difícil que me promocionen a Primera. Eso siempre lo tuve en claro y nunca fue un reclamo mío para el club. Entonces, cuando surgió la posibilidad de venir al Alavés, a empezar a hacer una carrera en Europa, decidí agarrar“.

En ese sentido, Panichelli explicó que el contexto del plantel en ese momento fue clave. Con Miguel Borja y un Lucas Beltrán en ascenso, más la inminente llegada de Salomón Rondón, sus chances eran escasas. “Lo que sí nos habían trasladado desde el club era que nadie me podía asegurar un lugar en la Primera de River, menos a un chico cuando no se lo aseguran ni a los cracks. Yo lo entendía perfectamente“, confesó, y aclaró que nunca tuvo una charla “mano a mano con Demichelis”, ya que toda negociación la dejó en manos de sus representantes.

De todas formas, el delantero también reveló un detalle clave sobre sus últimos meses en club, en el momento que la llega la oferta de mudarse España. “La realidad es que no había habido contactos con River durante la temporada (para firmar contrato), pero terminado el torneo de Reserva, cuando aparece la oferta de Alavés, es cuando el club intenta hacer llegar algo“, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que su decisión final no se basó en cuestiones económicas, sino meramente deportivas. “Yo en ese momento buscaba lo futbolístico. Entonces, evaluando la chance de venir a España o quedarme en River y no tener un lugar porque estaban Borja y Beltrán, prioricé dar el salto a Europa antes que quizás quedar relegado o ser cedido a otro club“.

Panichelli nunca debutó en la Primera de River.

Así, todo pareciera indicar que el detonante fue nada menos que una combinación de factores: la competencia feroz en el puesto, la ambición por dar el salto a Europa y una oferta de River que, quizás, llegó tarde.

El deseo de una revancha

A pesar de su salida, Panichelli guarda los mejores recuerdos de su etapa final con el Muñeco, quien le dio la chance de tener un roce con el mundo profesional. “Con Gallardo me toca ser convocado contra Patronato (derrota en los penales por Copa Argentina) y contra Talleres (0-1 por la Liga Profesional 2022). Fue un sueño como experiencia. Ver a River desde chico y poder vivirlo después desde adentro son cosas que quedan guardadas para siempre“, afirmó.

Y lejos de guardar rencor, el goleador deja la puerta abierta a un regreso. “River es uno de los clubes más grandes. En un futuro me gustaría tener un paso o vivir eso. No sé si es una espinita, pero sí que me gustaría poder vivir todo eso con un poco más de protagonismo y estando más formado“.

