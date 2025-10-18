Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Indignación y reclamo: Juanfer Quintero se enojó con Gallardo pese al triunfo de River ante Talleres

El colombiano fue reemplazado y no le gustó nada, por eso cuando llegó al banco mostró toda su bronca con el DT.

Por Lautaro Toschi

Juanfer Quintero
© Captura TNT SportsJuanfer Quintero

River no brilló y lejos estuvo de mostrar su mejor versión, pero así y todo le alcanzó para ganarle 2 a 0 a Talleres en Córdoba por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo necesitaban una victoria como agua en el desierto, es que venían de caer en cuatro oportunidades de manera consecutiva por el torneo local y se habían alejado de la cima de la grupo y también en la tabla anual.

Gallardo sorprendió con la formación inicial al poner a Lautaro Rivero como tercer central y dándole responsabilidades de hacer toda la banda izquierda a Santiago Lencina, aunque con la salida de Rivero por una molestia estomacal, ingresó Milton Casco y el funcionamiento general mejoró. También fue importante que Quintero levantó su nivel.

Con algunas pinceladas mostró su calidad y fue determinante para el primer gol del equipo de Marcelo Gallardo al habilitar a Milton Casco, quien remató al palo, Montiel tomó el rebote y estableció el 1 a 0 para los de Núñez. Después de esa jugada, Juanfer empezó a tener más relevancia y fue una sorpresa su salida a los 20 minutos del segundo tiempo.

Cortó la racha negativa: River venció 2-0 a Talleres por el Torneo Clausura 2025

ver también

Cortó la racha negativa: River venció 2-0 a Talleres por el Torneo Clausura 2025

La bronca de Juanfer

El colombiano salió fastidioso ya que estaba jugando bien en un contexto de un equipo sin mucho vuelo futbolístico. Al salir, Juanfer arrojó un objeto contra el banco y al sentarse se pudo observar que dijo: “Siempre es la misma mierda”, en relación a que suele ser reemplazado.

Tweet placeholder

Juanfer, un cambio asegurado

Quintero se perdió el duelo del pasado fin de semana ante Sarmiento por estar con la Selección Colombia, pero anteriormente fue una fija en los cambios. Gallardo solamente lo utilizó los 90 minutos en un solo partido en el Torneo Clausura, fue en la caída ante Rosario Central, después casi siempre jugó entre 45 y 70 minutos por encuentro.

Publicidad
La sorprendente decisión de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River ante Talleres por el Torneo Clausura 2025

ver también

La sorprendente decisión de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River ante Talleres por el Torneo Clausura 2025

Pese al triunfo ante Talleres, los hinchas de River no tuvieron piedad con un titular: “Su compra fue un fracaso”

ver también

Pese al triunfo ante Talleres, los hinchas de River no tuvieron piedad con un titular: “Su compra fue un fracaso”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
La sorprendente decisión de Gallardo tras el triunfo de River
River Plate

La sorprendente decisión de Gallardo tras el triunfo de River

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura
River Plate

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura

Con regresos y dudas por resolver, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Talleres por el Torneo Clausura
River Plate

Con regresos y dudas por resolver, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Talleres por el Torneo Clausura

Carlos Tevez contó cuál fue su peor error en la derrota de Talleres ante River
Fútbol Argentino

Carlos Tevez contó cuál fue su peor error en la derrota de Talleres ante River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo