Indignación y reclamo: Juanfer Quintero se enojó con Gallardo pese al triunfo de River ante Talleres

River no brilló y lejos estuvo de mostrar su mejor versión, pero así y todo le alcanzó para ganarle 2 a 0 a Talleres en Córdoba por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo necesitaban una victoria como agua en el desierto, es que venían de caer en cuatro oportunidades de manera consecutiva por el torneo local y se habían alejado de la cima de la grupo y también en la tabla anual.

Gallardo sorprendió con la formación inicial al poner a Lautaro Rivero como tercer central y dándole responsabilidades de hacer toda la banda izquierda a Santiago Lencina, aunque con la salida de Rivero por una molestia estomacal, ingresó Milton Casco y el funcionamiento general mejoró. También fue importante que Quintero levantó su nivel.

Con algunas pinceladas mostró su calidad y fue determinante para el primer gol del equipo de Marcelo Gallardo al habilitar a Milton Casco, quien remató al palo, Montiel tomó el rebote y estableció el 1 a 0 para los de Núñez. Después de esa jugada, Juanfer empezó a tener más relevancia y fue una sorpresa su salida a los 20 minutos del segundo tiempo.

La bronca de Juanfer

El colombiano salió fastidioso ya que estaba jugando bien en un contexto de un equipo sin mucho vuelo futbolístico. Al salir, Juanfer arrojó un objeto contra el banco y al sentarse se pudo observar que dijo: “Siempre es la misma mierda”, en relación a que suele ser reemplazado.

Juanfer, un cambio asegurado

Quintero se perdió el duelo del pasado fin de semana ante Sarmiento por estar con la Selección Colombia, pero anteriormente fue una fija en los cambios. Gallardo solamente lo utilizó los 90 minutos en un solo partido en el Torneo Clausura, fue en la caída ante Rosario Central, después casi siempre jugó entre 45 y 70 minutos por encuentro.

