River confirmó la renovación del contrato de Tomás Galván: cuánto dura y cuál es su nueva cláusula de rescisión

Tras afirmarse como una pieza fija en el mediocampo, el volante extendió su vínculo con el Millonario, el cual finalizaba en diciembre.

Mientras todas las miradas en River apuntan a la final del Torneo Apertura, en los despachos del Monumental también avanzan con la planificación del segundo semestre. Y antes de meterse de lleno en el mercado de pases, la dirigencia aseguró la continuidad de uno de los futbolistas que logró consolidarse dentro del equipo durante este año: Tomás Galván, quien renovó su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2028.

El volante, cuyo vínculo finalizaba a fines de este año, firmó la extensión luego de varias semanas de negociaciones. El nuevo acuerdo incluye además una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que River viene utilizando cada vez con más frecuencia en renovaciones y contratos de juveniles de las inferiores y jugadores considerados importantes dentro del plantel.

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✍️ Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Tomás Galván renovó su vínculo con River Plate hasta diciembre de 2028. pic.twitter.com/3ukVRNKbRS — River Plate (@RiverPlate) May 19, 2026

De las cesiones a convertirse en una pieza fija

El recorrido de Galván hasta este presente estuvo lejos de ser lineal. Su debut en Primera se produjo en aquel recordado Superclásico de 2021 marcado por el brote de coronavirus que obligó a River a afrontar el encuentro con un plantel diezmado. Después de eso, el mediocampista salió cedido en cuatro oportunidades consecutivas: pasó por Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en este 2026. Al regresar del Fortín, Marcelo Gallardo decidió darle una nueva oportunidad y el volante terminó aprovechándola. Primero logró hacerse un lugar en la consideración del Muñeco y luego consiguió sostener su protagonismo con la llegada de Eduardo Coudet.

Hasta el momento, Galván acumula 31 partidos disputados con el Millonario, con 23 en esta temporada, con dos goles —ambos frente a Belgrano— y una asistencia. Además, es uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos en el semestre para River, una muestra clara de la confianza que logró construir puertas adentro.

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