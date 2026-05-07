Nicolás Otamendi recibió la ayuda de la AFA y podría jugar en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El defensor está suspendido por la expulsión que sufrió en el último encuentro correspondiente a las Eliminatorias Conmebol.

Restan 35 días para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero recién la Selección Argentina hará su estreno el martes 16 de junio, donde le tocará enfrentar a su par de Argelia. Y allí, Lionel Scaloni no podrá contar con la presencia de Nicolás Otamendi.

El defensor central está suspendido por lo que fue su expulsión en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, donde cayó ante Ecuador por la mínima diferencia. Allí, quedó imposibilitado de formar parte del debut en el torneo, siempre y cuando sea convocado por el entrenador nacido en Pujato.

Durante las últimas horas, por medio de un comunicado que dieron a conocer desde la Asociación del Fútbol Argentino, se confirmó que Claudio Tapia llevó adelante las gestiones correspondientes ante el Bureau de la FIFA para que el futbolista surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield pueda ser seleccionado para el primer partido de la cita mundialista.

En el informe que publicaron en el sitio web oficial de la AFA, explicaron que Tapia estuvo acompañado por Alejandro Domínguez, Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, además del zaguero argentino involucrado y también Moisés Caicedo, futbolista ecuatoriano que también fue expulsado en aquel encuentro, por el que están buscando conseguir la amnistía para que esté presente en el duelo que protagonizará Ecuador ante Costa de Marfil.

Wilmar Roldán expulsó a Nicolás Otamendi frente a Ecuador. (Franklin Jacome/Getty Images)

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia

– Kansas City

– 22:00 (hora Argentina)

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria

– Dallas

– 14:00 (hora Argentina)

Sábado 27 de junio

Argentina vs. Jordania

– Dallas

– 23:00 (hora Argentina)

DATOS CLAVES

La Selección Argentina debutará contra Argelia el próximo martes 16 de junio .

debutará contra el próximo martes . Nicolás Otamendi está suspendido por una expulsión ante Ecuador en las Eliminatorias .

está suspendido por una expulsión ante en las . Claudio Tapia gestionó ante la FIFA una amnistía para el defensor argentino.