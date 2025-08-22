Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

El llanto y el desahogo de Franco Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: “Se pudo dar”

Tras redondear una muy buena actuación contra Libertad, el histórico arquero Millonario no pudo ocultar su emoción.

Por Gabriel Casazza

La emoción de Franco Armani.
La emoción de Franco Armani.

En medio de un enorme dramatismo, River Plate se metió en los cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Luego de empatar 0-0 como visitante de Libertad de Paraguay, el elenco Millonario estuvo lejos de brillar e igualó 1-1 con el Gumarelo en el Estadio Monumental. Luego se impuso en los penales.

Con una muy buena actuación del inagotable Franco Armani, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo se metieron entre los ocho mejores equipos del mencionado certamen continental y ya comenzaron a pensar en Palmeiras, que viene de vapulear a Universitario de Deportes en los propios octavos de final.

El Pulpo, de 38 años de edad y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se mostró firme durante los 95 minutos de juego y luego contuvo uno de los disparos en la definición desde los doce pasos. Así, volvió a ser una de las grandes figuras que tuvo un combinado del barrio porteño de Núñez que debe mejorar.

Tweet placeholder

Luego del pitazo final, el ex jugador de Atlético Nacional de Medellín, entre otros equipos, no pudo ocultar su emoción. Por el contrario, Armani rompió en llanto y encontró la contención que necesitaba de todos y cada uno de sus compañeros, que no hicieron más que compartir sus lágrimas de felicidad y terminaron celebrando con él.

“La verdad que fue un partido muy sufrido. Después del primer gol de nosotros, bajamos un poco, le dimos chances al rival y lastimosamente, en una jugada pelota parada, que es un gran recurso que tienen ellos, nos convirtieron. Después, con un jugador de menos, se nos hizo cuesta abajo”, comenzó exteriorizando el arquero de River.

Publicidad

“Gracias a Dios clasificamos. No nos podíamos quedar afuera. Ser conscientes también de que tenemos mucho por mejorar porque es una Copa Libertadores muy difícil. Tenemos que seguir aceitando muchas cosas, pero de esta manera se hace mucho más fácil”, continuó manifestando Armani, haciendo un poco de autocrítica.

“Lo de los penales no se nos venía dando. Este año arrancamos con la final contra Talleres en Paraguay, después el partido ante Platense que también lo perdimos por penales. La realidad es que siempre se nos hizo difícil. Hoy, gracias a Dios, en una Copa Libertadores, se pudo dar. Recompensa al trabajo y al sacrificio”, completó el arquero Millonario.

Tweet placeholder
Publicidad
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Las posibles fechas de la serie entre River y Palmeiras por los cuartos de final
Copa Libertadores

Las posibles fechas de la serie entre River y Palmeiras por los cuartos de final

Jugador x Jugador de River vs. Libertad
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. Libertad

Los hinchas destrozaron a Galoppo por su actuación y expulsión frente a Libertad
River Plate

Los hinchas destrozaron a Galoppo por su actuación y expulsión frente a Libertad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo