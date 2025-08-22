El llanto y el desahogo de Franco Armani tras la clasificación de River en la Copa Libertadores: “Se pudo dar”

En medio de un enorme dramatismo, River Plate se metió en los cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Luego de empatar 0-0 como visitante de Libertad de Paraguay, el elenco Millonario estuvo lejos de brillar e igualó 1-1 con el Gumarelo en el Estadio Monumental. Luego se impuso en los penales.

Con una muy buena actuación del inagotable Franco Armani, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo se metieron entre los ocho mejores equipos del mencionado certamen continental y ya comenzaron a pensar en Palmeiras, que viene de vapulear a Universitario de Deportes en los propios octavos de final.

El Pulpo, de 38 años de edad y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se mostró firme durante los 95 minutos de juego y luego contuvo uno de los disparos en la definición desde los doce pasos. Así, volvió a ser una de las grandes figuras que tuvo un combinado del barrio porteño de Núñez que debe mejorar.

Luego del pitazo final, el ex jugador de Atlético Nacional de Medellín, entre otros equipos, no pudo ocultar su emoción. Por el contrario, Armani rompió en llanto y encontró la contención que necesitaba de todos y cada uno de sus compañeros, que no hicieron más que compartir sus lágrimas de felicidad y terminaron celebrando con él.

“La verdad que fue un partido muy sufrido. Después del primer gol de nosotros, bajamos un poco, le dimos chances al rival y lastimosamente, en una jugada pelota parada, que es un gran recurso que tienen ellos, nos convirtieron. Después, con un jugador de menos, se nos hizo cuesta abajo”, comenzó exteriorizando el arquero de River.

“Gracias a Dios clasificamos. No nos podíamos quedar afuera. Ser conscientes también de que tenemos mucho por mejorar porque es una Copa Libertadores muy difícil. Tenemos que seguir aceitando muchas cosas, pero de esta manera se hace mucho más fácil”, continuó manifestando Armani, haciendo un poco de autocrítica.

“Lo de los penales no se nos venía dando. Este año arrancamos con la final contra Talleres en Paraguay, después el partido ante Platense que también lo perdimos por penales. La realidad es que siempre se nos hizo difícil. Hoy, gracias a Dios, en una Copa Libertadores, se pudo dar. Recompensa al trabajo y al sacrificio”, completó el arquero Millonario.

