Hizo 28 goles en el año, fue verdugo de River en la Copa Libertadores y Carlos Tevez lo quiere en Talleres

Carlos Tevez está trabajando de lleno en el armado del plantel para que Talleres vaya detrás de los objetivos para que, en 2026, los hinchas puedan tener un año con un caos menor al que vivieron durante toda esta temporada, en la que coquetearon y vieron muy de cerca el descenso a la Primera Nacional.

Los cordobeses repatriaron a Bruno Barticciotto, que retornó de su préstamo en Santos Laguna, y también a Tomás Kummer, quien volvió de su cesión en Aldosivi. Además, sumó a Pablo Ferreira, procedente desde Deportivo Morón. Pero ahora apretó el acelerador por Claudio Spinelli, y envió una oferta formal hacia Independiente del Valle.

Durante la temporada, Spinelli anotó 28 goles en 51 partidos, donde tres de ellos fueron en la Copa Libertadores a River(dos en Ecuador y uno en Buenos Aires). Y ahora, tras un buen desempeño, dejaría al Matagigantes por no menos de 3 millones de dólares, según reportaron desde BOLAVIP Ecuador.

A pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y que los directivos desean retenerlo, no le pondrán trabas ante la oferta de dinero, a la que consideran muy importante. Cabe destacar que también apareció en el radar de Atlético Mineiro, Botafogo, Estudiantes de La Plata y Club América, pero la T está muy cerca de llevárselo.

Claudio Spinelli marcando a Facundo Colidio. (Getty Images)

La carrera de Claudio Spinelli

Tigre (2017-2018)

San Martín de San Juan (2017-2018)

Genoa (2018-2022)

Crotone (2018)

Argentinos Juniors (2019)

Gimnasia y Esgrima de La Plata (2019-2020)

FC Koper (2020-2021)

FC Oleksandria (2021-2022)

Lanús (2022)

Deportivo Maldonado (2023)

Bnei Sakhnin FC (2024)

Defensor Sporting (2024)

Independiente del Valle (2025-actualidad)

