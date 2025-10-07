El pedido que River le hizo a la AFA y podría hacer que Maxi Salas juegue contra Sarmiento

Por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Sarmiento de Junín con el objetivo de cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el certamen y volver a acercarse al primer puesto de la zona.

Para este duelo, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, tendrá un gran dolor de cabeza, debido a que no podrá contar con varios futbolistas que están afectados a sus selecciones, están sancionados o se están recuperando de lesiones. Una de las más resonantes, es la de Maximiliano Salas.

Es que, el delantero que viene de convertirle un gol a Racing por Copa Argentina, fue expulsado con roja directa por insultar al juez de línea en la derrota ante Deportivo Riestra y recibió dos fechas de suspensión. Contra Rosario Central cumplió la primera, y la segunda será ante Sarmiento.

En este contexto, la dirigencia del Millonario hizo un pedido formal ante la AFA para bajar la sanción de Salas para que este pueda estar presente ante el Kiwi y volver a ser titular, ya sea en lugar de Facundo Colidio o de Miguel Ángel Borja.

Según pudo saber Bolavip, esto podría darse, debido a que el Tribunal de Disciplina cambió y no están de acuerdo con las duras sanciones que marca el reglamento por lo que, como no lo pueden modificar, lo que hacen es sancionar duro y después bajar si el club lo pide.

De aquí al jueves, el TDD deberá darle una respuesta al Millonario, ya sea negativa o afirmativa. En caso de recibir el visto bueno, Marcelo Gallardo podrá contar con una de sus máximas figuras, que ya lleva cuatro goles en lo que va del semestre.

Los antecedentes que ilusionan a River

A lo largo del Torneo Clausura ya ocurrieron tres pedidos de reducción de sanciones que llegaron a buen puerto. La primera de ellas fue a Gustavo Costas, quien recibió cuatro fechas de suspensión por su protesta desmedida ante Barracas Central, pero no las cumplió en su totalidad.

Por otro lado, los otros dos antecedentes son respecto a jugadores. El primer caso fue con Luciano Giménez, el delantero de Huracán que vio la roja ante San Lorenzo tras pegarle un codazo a un rival. En un principio recibió tres fechas de suspensión, pero finalmente cumplió dos.

El otro fue Aaron Quirós. El defensor de Vélez fue expulsado vía VAR ante San Martín de San Juan y recibió dos fechas de suspensión, pero finalmente recibió una sola, por lo que ya pudo estar presente nuevamente para el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

