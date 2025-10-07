Diego Latorre fue categórico con el presente de Gallardo en River: “Lo veo aplomado”

River atraviesa un presente irregular. En el último mes recibió algunos golpes duros como la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras, también perdió tres partidos consecutivos en el Torneo Apertura, pero en contraposición le ganó a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido caliente. Quien analizó el presente del Millonario fue Diego Fernando Latorre y puso en el centro de la escena a Marceo Gallardo.

En diálogo con Hugo Balassone, Diego Fernando Latorre analizó el presente del River de Gallardo: “Veo a Gallardo atrapado en la urgencia como a la mayoría de los entrenadores, pero con la responsabilidad de ser consecuente con lo que fue, incluso yo sigo mucho la parte comunicacional, lo veo aplomado, que hace diagnósticos certeros, pero que no acierta porque las cosas no funcionan, ni con los cambios, ni con los planteles”

Además, agregó: “La cantidad de jugadores que ha comprado River, algunos muy inflados en los precios y sobrevalorados, pero es esto de la desesperación por ganar, el equipo que vende sabe que viene River con la necesidad de sacarle un jugador y eso le pasa a Liverpool o Manchester City, jugadores que valen 30 y terminan pagándolo 60 o 70″.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Latorre y la falta de identidad en RIver

“Veo que Gallardo va entrando en ese camino muy peligroso de querer cambiar y eso lleva a alejarse de la identidad y yo me pongo en el lugar del jugador de fútbol y saber que a los 10 minutos podés ser reemplazado o que al próximo partido no jugás y eso te quita la posibilidad de errar, de jugar mal un partido, de tener un técnico que te banqué de verdad, que el equipo tenga una forma y que no tenga nada que ver con la táctica, pero el jugador se empieza a debilitar cuando ve que el entrenador lo utiliza o que pasa a ser un instrumento de esa urgencia que tienen los entrenadores”, concluyó Diego Fernando Latorre.

¿Qué se le viene a River?

Luego de caer ante Rosario Central, River recibirá el próximo domingo a Sarmiento en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no podrá contar con los jugadores convocados a sus selecciones ni tampoco con Maximiliano Salas ni con Juan Carlos Portillo que están suspendidos. Por otro lado, espera recuperar a Driussi, Maxi Meza y Enzo Pérez. Lugo de recibir al conjunto de Junín, los de Núñez se medirán ante Talleres y se especula que luego podría ser el turno dejugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la Copa Argentina.

