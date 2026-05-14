El temor de River con Santiago Beltrán: la duración de su actual contrato y la baja cláusula de salida

Pese a su juventud, el arquero se ha convertido en una de las grandes figuras del Millonario. Sin embargo, su contexto enciende las alarmas.

Ante la lesión de Franco Armani, Santiago Beltrán debió irrumpir de urgencia en la Primera de River. Esto generó una preocupación entre los hinchas teniendo en cuenta la importancia del Pulpo. Sin embargo, el joven arquero de 21 años de edad respondió con creces y se terminó transformando en una de las figuras del conjunto Millonario.

Sin ir más lejos, Beltrán parece haberse adueñado de la titularidad, relegando a uno de los porteros más importantes en toda la historia de los de Núñez. Inclusive, este miércoles, en la victoria de los dirigidos por Eduardo Coudet frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, Armani ya estaba recuperado y debió ir al banco de los suplentes.

De todos modos, no todo es color de rosa en torno a la actualidad de Beltrán, más precisamente con respecto a la perspectiva de River y de sus hinchas. Es que el zurdo, que viene de ser figura contra San Lorenzo de Almagro y frente al propio Lobo, no tiene, en el presente, un contrato y una cláusula de rescisión que transmitan tranquilidad.

Por un lado, hay que señalar que el actual vínculo de Beltrán con River se extiende solamente hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir que queda por delante prácticamente un año y medio de contrato para el arquero que utiliza el dorsal 41 en el Millonario. Muy poco teniendo en cuenta la importancia del juvenil.

Santiago Beltrán en acción. (Foto: Getty)

Por el otro, un detalle paralelo que enciende absolutamente todas las alarmas se posiciona sobre la cláusula de rescisión de Beltrán. Es que, a diferencia de otros nombres propios del plantel profesional de Coudet, el arquero puede irse, si así lo deseara, por 25 millones de dólares. Un monto acotado dada su relevancia y su proyección.

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Y, como si esto fuese poco, el valor de mercado actual de Beltrán, según lo expresado por el sitio web especializado Transfermarkt, es realmente irrisorio. Hablamos de solamente 1.500.000 euros, algo insólito si se tiene en cuenta que el arquero es una de las grandes figuras que tiene el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional.

De todos modos, este último apartado poco preocupa a River, ya que no influye en lo más mínimo en cuanto a la seguridad de su permanencia en el plantel y a su futuro en el club. Por el contrario, se trata solamente de una percepción un tanto subjetiva que, más temprano que tarde, terminará actualizándose y también elevándose.

Los números de Beltrán en River

Con apenas 21 años de edad, Santiago Beltrán acumula 23 partidos oficiales bajo los tres palos de River. En ese contexto, recibió 14 goles y logró diagramar 12 vallas invictas.

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DATOS CLAVE

Santiago Beltrán tiene contrato vigente con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2027.

La cláusula de rescisión del arquero juvenil de 21 años es de 25 millones de dólares.

Beltrán registra 12 vallas invictas y 14 goles recibidos en 23 partidos oficiales disputados.