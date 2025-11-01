Elecciones en River: candidatos, quiénes votan y cuándo asume el próximo presidente

Luego de doce años -ocho como vicepresidente de Rodolfo D´Onofrio y cuatro como presidente-, Jorge Brito dejará de ser el máximo mandatario de River. El club celebrará elecciones, las primeras de la historia con boleta única electrónica, este sábado desde las 10 hasta las 20 horas, las mismas serán en distintos espacios del club. Se estima que hay unos 100 mil socios en condiciones de votar y que será una elección récord en concurrencia, superando a la de 2021 en la que casi 20 mil socios dijeron presente para sufragar.

¿Quiénes son los candidatos?

En las elecciones presidenciales de River de 2025 hay cinco listas. La oficialista lleva como candidato a Stefano Di Carlo, actual Secretario General y ex vicepresidente de Rodolfo D´Onofrio en su segundo mandato. Mientras que la oposición fue dividida y habrá cuatro alternativas: Carlos Trillos, Luis Belli, Pablo Lunati y Daniel Kiper también aspiran a ocupar la presidencia del Millonario durante los próximos cuatro años.

Cabe destacar que, a partir de 2025, mediante un cambio de estatuto, no existe la reelección presidencial en River, por lo que el próximo presidente solamente ejercerá su cargo por cuatro años. Por otro lado, a diferencia de la actualidad que hay dos, serán los tres los vicepresidentes. Este sábado no solamente se votará para presidente, sino también para conformar la nueva Comisión Directiva con sus respectivos vocales. Quien sea electo presidente, asumirá el próximo lunes 3 de noviembre.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones a presidente de River 2025?

En las elecciones de este sábado podrán votar todos los socios activos y plenos mayores de 16 años que tengan la cuota de septiembre de 2025 paga y más de tres años de antigüedad al 31 de octubre de 2025, es decir que todos aquellos que se asociaron al club desde el 1 de noviembre de 2022 en adelante no estarán habilitados para sufragar. Se estima una participación alta, que supere a los 19.833 socios que lo hicieron en 2021, cuando Jorge Brito ganó por amplio margen. Un detalle para nada menor es que será necesario concurrir con el DNI para poder emitir el voto.

¿Qué tiene que saber el socio de River?

Será un día especial para el mundo River y desde el club tuvieron algunas iniciativas que invitan al socio a concurrir a votar. Desde las 10 hasta las 18 será gratis la visita al Museo River -sin acceso al campo de juego-, además el estacionamiento interno -ingresando por Figueroa Alcorta- será gratis durante dos horas. Además, en el club habrá inflables y actividades para los chicos que acompañen a votar a sus padres.

Candidatos a presidente y vicepresidentes

“Filosofía River”

Presidente Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1 Andres Ballotta

Vicepresidente 2 Ignacio Villaroel

Vicepresidente 3 Mariano Taratuty

Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo. (Foto: @stefanodicarlo).

“River Somos Todos”

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1: Osvaldo Tibaudin Aguer

Vicepresidente 2: Andrea Sabatino

Vicepresidente 3: Víctor Daniel Zanoni

“River Primero”

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1: Hernán Riso

Vicepresidente 2: Noelia Florentín

Vicepresidente 3: Sebastián Gasibe

“Por y para el Socio Lunati 2025”

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1: Santiago Roca

Vicepresidente 2: Claudio Baumgarten

Vicepresidente 3: Bianca Lauría

“River Campeón Deportivo y Social”

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1: Claudio Piñeiro

Vicepresidente 2: Lucila Lancioni

Vicepresidente 3: Erika Bedners

