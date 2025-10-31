Es tendencia:
River Plate

Qué necesita River para clasificar a octavos del Torneo Clausura en esta fecha

El Millonario recibirá al Lobo el próximo domingo a partir de las 20.30 horas por la fecha 14 de la Zona B del torneo local.

Por Lautaro Toschi

El Millonario se encuentra quinto en la Zona B del Clausura
Fueron varios los golpes que recibió River en las últimas semanas. Quedó eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, acumuló cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y cayó puestos importantes tanto en la Zona B como en la tabla anual, pero así y todo sigue con posibilidades de ser campeón en el Clausura y, de darse algunos resultados ya podría sellar su clasificación a los octavos de final esta misma fecha.

River se encuentra quinto en la Zona B con 21 puntos, detrás aparecen San Lorenzo con 19, San Martín de San Juan con 17 y hay tres equipos que cuentan con 15 unidades: Atlético Tucumán, Sarmiento e Instituto. A falta de tres jornadas para el cierre de la temporada regular, el equipo de Marcelo Gallardo podría asegurar su lugar en octavos de final, pero necesitará de otros resultados.

¿Qué necesita River para clasificar a octavos en esta fecha?

Para que River clasifique a octavos de final del Torneo Clausura en esta jornada necesitará ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo a las 20.30 horas en el Estadio Monumental y que los tres equipos que tienen 15 unidades no ganen. Cabe destacar que Instituto recibirá a Rosario Central este viernes por la noche, que Atlético Tucumán visitará a Independiente el sábado y que Sarmiento se medirá ante Platense el lunes en Vicente López.

Preocupación en River: la lesión de Gonzalo Montiel que encendió todas las alarmas a días del Superclásico

La probable formación de River para enfrentar a Gimnasia

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para recibir al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • River, dirigido por Marcelo Gallardo, es quinto en la Zona B con 21 puntos en el Torneo Clausura.
  • Para clasificar a octavos esta jornada, River debe ganarle a Gimnasia el domingo a las 20.30 en el Monumental.
  • El probable once de Franco Armani incluye a Juanfer Quintero y a Facundo Colidio.
Lautaro Toschi

