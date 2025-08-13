Elecciones en River: confirmaciones en el oficialismo, dudas en la oposición y fecha inesperada de votación

Se viene un segundo semestre movido para River. Desde lo deportivo están los objetivos claros: pelear por la Copa Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. En lo que respecta a lo institucional, en noviembre habrá elecciones presidenciales y los socios decidirán quién será el sucesor de Jorge Brito, quien pasó los últimos doce años en el club, de 2013 a 2021 como vicepresidente de Rodolfo D´Onofrio y de 2021 a 2025 como máximo mandatario. En el oficialismo la situación es clara, mientras que en la oposición hay algunas dudas.

Fórmula oficialista confirmada

Si bien la noticia se conoció hace algunos días, ahora se hizo oficial mediante un acto: Stefano Di Carlo -actual Secretario General del club- será el candidato a presidente por el oficialismo. Lo que se confirmó es quiénes lo acompañarán en la fórmula, que por primera vez en la historia tendrá tres vicepresidentes, los mismos son Ignacio Villarroel, Andrés Ballotta y Mariano Taratuty. Cabe destacar que Clara D´Onofrio -hija de Rodolfo y presidenta de la Fundación River- será la primera vocal.

En el acto tomó la palabra Stefano Di Carlo y les envió un mensaje a los hinchas de River: “Quiero que tengan la tranquilidad que todos los días nos levantamos y nos vamos a dormir pensando en ganar la Copa Libertadores. Cuando a uno lo hacen de River de chiquito le explican dos cosas: el estadio y los títulos. Y eso es lo que le han dado Rodolfo (D’Onofrio) y Jorge (Brito) a River, los títulos y una gran obra de infraestructura que nos distingue y nos pone a otro nivel”.

Stefano Di Carlo, Matías Galarza y Marcelo Gallardo. (Foto: Prensa River).

La oposición tiene dudas, pero se encamina la unidad

En la oposición el panorama no es tan claro como en el oficialismo y todavía no se sabe quién o quiénes serán los candidatos a presidente. Por otro lado, se desconoce si Carlos Trillo, Pablo Lunati Luis Belli, Antonio Caselli y Matías Barreiro irán todos juntos en un mismo frente o tendrán candidaturas separadas. Hoy en día, la opción más viable es que todos vayan juntos y que Trillo sea quien encabece la fórmula.

En diálogo con Bolavip, Carlos Trillo afirmó: “Estoy hablando con Antonio Caselli, Matías Barreiro, Pablo Lunati y Luis Belli. Pero definido no hay nada”. Cabe recordar que el cierre de listas es el próximo 29 de agosto y allí se conocerá quiénes serán los candidatos a presidentes y sus respectivas fórmulas.

Publicidad

Publicidad

ver también Inesperado: fue uno de los árbitros más reconocidos de las últimas décadas y ahora será candidato a presidente de River

Curiosa fecha de elecciones y quiénes podrán votar

En las últimas horas no solamente se conoció la fórmula del oficialismo, sino que también la fecha de votación: será el sábado 1 de noviembre desde las 10 horas hasta las 20 en el Estadio Monumental. Cabe recordar que están habilitados para votar los socios -simples y plenos- mayores de 16 años que tengan tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de este año, es decir que todos aquellos que se hayan asociado antes del 31 de agosto de 2022 y tengan más de 16 años tendrán la posibilidad de votar en estas elecciones que no son de carácter obligatorio.

ver también Rodolfo D´Onofrio tomó una decisión de cara a las elecciones presidenciales en River