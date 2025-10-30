Preocupación en River: la lesión de Gonzalo Montiel que encendió todas las alarmas a días del Superclásico

Luego de que se confirmara el día y horario para que River visite a Boca en una nueva edición del Superclásico, las alarmas se encendieron dentro del barrio porteño de Núñez, ya que Gonzalo Montiel sufrió un golpe en el entrenamiento y deberá someterse a estudios porque posee mucho dolor.

Si bien este domingo los comandados por Marcelo Gallardo deberán recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el próximo fin de semana tendrán que viajar hasta Brandsen 805 para visitar a su eterno rival. Y podrían hacerlo sin Cachete, que tuvo un golpe en la rodilla, por el que este viernes se someterá a estudios.

Según pudo saber BOLAVIP, la molestia que posee Montiel es en un ligamento de la rodilla izquierda. Si bien en principio nada importante, lo evaluarán por precaución y así poder descartar una lesión que no solo lo prive de jugar el Superclásico, sino que también le impida terminar el año.

En el caso de que se constate una lesión, al campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina lo reemplazará Fabricio Bustos, quien es el futbolista que habitualmente ocupa el lateral derecho de la defensa riverplatense cuando no aparece el oriundo de González Catán.

Gonzalo Montiel, futbolista de River.

Un Superclásico clave para la Copa Libertadores 2026

Uno de los condimentos más especiales que tendrá esta edición del Superclásico es su potencial impacto en la tabla anual, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que la lucha por el segundo boleto continental está que arde y podría definirse en La Bombonera, luego de que Rosario Central se asegure un lugar al alcanzar los 62 puntos.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, Boca (53 puntos) se está quedando con la segunda plaza, pero solo lo separa un poroto de su eterno rival (52). Además, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (ambos con 51 puntos), ubicados detrás de ellos, mirarán expectantes lo que ocurra en La Bombonera. Lo seguro es que será determinante para las aspiraciones coperas de ambos protagonistas.

¿Cómo formaría River contra Gimnasia?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once que se perfila para enfrentar al Lobo el próximo domingo estaría conformado por Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.