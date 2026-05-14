Mike Yanguas se ilusiona en el P1 de Buenos Aires con Franco Stupaczuk: “La gente nos baja un poquito”

El tenista español ya clasificó a cuartos de final y se ilusiona con la definición de este fin de semana en el Parque Roca.

El Buenos Aires P1 de Premier Pádel se acerca a su definición con solo 8 parejas en carrera hacia el título. La conformada por Mike Yanguas y Franco Stupaczuk es una de las que alcanzaron los cuartos de final y el español sueña en grande de cara a lo que resta del evento.

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En diálogo con BOLAVIP, el tenista de 24 años se mostró feliz por disputar la cita en la capital argentina junto a un local, a quien llenó de elogios. Además, declaró confiado en las herramientas que tiene la dupla en las etapas de definición de esta fin de semana.

Muy contento de estar otra vez aquí. Estamos en el barrio de Palermo con mi segunda familia argentina. Muy a gusto con todo el equipo, la gente increíble. Muy feliz de estar aquí compitiendo”, comentó el 7° del Ranking FIP, quien conforma la tercera mejor pareja del escalafón junto al Polaco Stupa.

🚨🗣️ EXCLUSIVO! Mike Yanguas, pareja N°3 del mundo en pádel junto al argentino Franco Stupaczuk, habló con Bolavip en el marco del Premier Padel Buenos Aires. pic.twitter.com/PyV2UFChC1 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 14, 2026

Yanguas valoró la experiencia de su compañero y se mostró feliz por compartir el evento en su país natal: “Franco es una persona muy querida por nosotros, pero también por los argentinos. Que lo animen, que lo disfruten. Franco ya tiene 30, al final tiene que disfrutar cada año porque es un tipo único, que lucha mucho y que ama a su país. Ojalá podamos hacer un gran torneo”.

Mike Yanguas y Franco Stupaczuk están para “grandes cosas” en el Buenos Aires P1

“La gente nos baja un poquito, les gustan más los pegadores, pero nosotros una pareja que en este tipo de pistas podemos hacer grandes cosas. Hemos demostrado una regularidad muy alta en pistas lentas, llegando mínimo a semifinales”, declaró el español, que aseguró este jueves su pasaje a los cuartos de final.

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“Argentina es una pista lenta. Ojalá mañana podamos dar un pasito más, sea con quien sea. Va a ser un partido duro, pero vamos a intentar dar todo para estar un día más aquí”, se mostró confiado de cara al partido de este viernes ante los españoles Javier García y José Jiménez Casas.

El cuadro de cuartos de final del Buenos Aires P1 de Premier Pádel

Arturo Coello y Agustín Tapia vs. Lucas Campagnolo y Jairo Bautista

Javier García y José Jiménez Casas vs. Mike Yanguas y Franco Stupaczuk

Leandro Augsburger y Juan Lebrón vs. Francisco Guerrero y Paquito Navarro

Jon Sanz y Coki Nieto vs. Federico Chingotto y Alejandro Galán

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