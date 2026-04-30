Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron quién debe ser titular entre Franco Armani y Santiago Beltrán

Tras un puñado de partidos al frente de River Plate, Eduardo Coudet saca sus primeras conclusiones en el armado del equipo. Se termina el primer semestre y vendrá un mercado de pases que le servirá al Chacho para terminar de moldear el equipo a su gusto.

En ese contexto, una de las dudas más grandes alrededor del plantel hacia el futuro es quién será el arquero titular del Millonario. Santiago Beltrán lo hizo muy bien este semestre, pero Franco Armani ya recibió el alta y estará pronto a disposición del DT.

Si bien el joven de 21 años demostró ser una garantía debajo de los tres palos a pesar de su corta edad y de la presión que significó reemplazar a un histórico por lesión, la experiencia que ofrece el campeón de la Copa Libertadores también está sobre la balanza.

Ante este panorama, BOLAVIP, a través de su canal de WhatsApp de River Plate, les preguntó a los hinchas quién debe ser el arquero titular cuando Armani esté 100% recuperado y el resultado fue contundente: más del 90% eligió a Beltrán para que sea el 1 del Millonario.

Más de 3 mil usuarios votaron en esta encuesta y se superaron los 2.900 votos a favor del juvenil de 21 años. Coudet, por lo pronto, parece estar alineado con los hinchas en este aspecto, pero habrá que esperar a que Armani regrese a las convocatorias para ver su decisión.

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Las estadísticas de Franco Armani en River

Desde que llegó a la institución, en 2018, Franco Armani afrontó un total de 365 partidos: le anotaron 287 goles y mantuvo la valla invicta en 158 presentaciones. Además, es uno de los más ganadores en la historia de River, ya que conquistó 10 títulos.

Las estadísticas de Santiago Beltrán en River

Desde su debut en enero de este año, bajo el segundo mandato de Marcelo Gallardo, el arquero de 21 años atajó en un total de 18 compromisos entre todas las competencias. En estos duelos recibió 11 goles y mantuvo su valla invicta en 7 oportunidades.

Datos clave

El 90% de hinchas en la encuesta de BOLAVIP eligió a Santiago Beltrán como titular.

en la encuesta de BOLAVIP eligió a como titular. Franco Armani registra 365 partidos y 10 títulos en River Plate desde el año 2018.

registra y 10 títulos en River Plate desde el año 2018. El arquero Santiago Beltrán disputó 18 encuentros y recibió 11 goles desde su debut.