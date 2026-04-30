Tras la asunción de Pablo Longoria, cómo quedó la estructura futbolística de River y qué rol ocupará Francescoli

En River consideraron imprescindible cambiar la estructura del fútbol luego de la salida de Marcelo Gallardo. El Muñeco, además de ser el entrenador del primer equipo, tomaba muchas decisiones, por lo que hubo que salir a buscar una figura que se ocupe de cuestiones organizativas. El elegido fue Pablo Longoria, el español de 40 años que tiene una larga trayectoria en el fútbol europeo, donde ocupó diversos cargos, entre ellos fue presidente de Olympique Marsella.

Las negociaciones comenzaron hace varias semanas y recién hace unos días se confirmó que Longoria asumiría como Director Deportivo del Millonario. El español, que habla seis idiomas, llegó a Buenos Aires hace apenas unos días y ya puso manos a la obra. Sin ir más lejos, en el viaje a Brasil para jugar contra Bragantino por la Copa Sudamericana, Longoria formó parte de la delegación.

¿Qué función cumple un Director Deportivo?

En Argentina no es muy habitual la figura del Director Deportivo, aunque existen hace ya varios años. Quien ocupe ese cargo se ocupará de hacer el seguimiento de unas diez áreas, entre las que se destacan el scouting -búsqueda de nuevos talentos-, la planificación del mercado y la gestión de contratos.

Pablo Longoria, nuevo Director Deportivo de River. (Foto: @pablolongoriaoff).

¿Quién es Pablo Longoria?

Longoria nació en España, actualmente tiene 40 años y domina seis idiomas. Trabajó en clubes de la talla de Juventus, Valencia, Atalanta, Newcastle y Olympique Marsella, donde llegó en 2020 como Director Deportivo, pero apenas siete meses más tarde fue nombrado presidente del club, cargo que dejó en marzo de 2026.

Luego de recibir la propuesta de River, Longoria aceptó el desafío de desembarcar en el fútbol argentino, del cual ya tenía amplio conocimiento. De hecho, fue Pablo Longoria el que llevó a Juventus a Rodrigo Bentancur desde Boca.

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¿Quiénes manejarán el fútbol de River?

La estructura del manejo del fútbol de River queda liderada por Stefano Di Carlo, el presidente del club. Junto a él trabaja codo a codo Enzo Francescoli, quien toma decisiones desde el inicio de la gestión de Rodolfo D´Onofrio en diciembre de 2013. Pablo Longoria hará su trabajo y reportará a ellos dos directamente.

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