Encuesta Bolavip: los hinchas de River repudian con fuerza que el club se haya retirado del mercado de pases

Fueron semanas agotadoras para el mundo River. Dirigentes, Marcelo Gallardo y los hinchas estuvieron pendientes de las novedades del mercado de pases. Se iniciaron gestiones, se concretaron algunas, otras no, pero lo que más llamó la atención fue la decisión de optar por retirarse del mercado a más de una semana del cierre del libro de pases.

Los refuerzos que llegaron

Antes del inicio de la pretemporada, River reforzó una zona clave en la que tuvo serios problemas en 2025: el mediocampo. Llegaron Fausto Vera y Aníbal Moreno. Días más tarde se sumó Matías Viña para ser alternativa para el lateral izquierdo. Si bien hubo varias negociaciones abiertas, esos fueron los tres refuerzos que llegaron al Millonario en este mercado de pases.

Las negociaciones truncadas

River tenía un presupuesto de 20 millones de dólares para este mercado de pases, aunque finalmente utilizó 8, pero el Millonario tuvo intenciones de sumar más jugadores, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto. Luciano Gondou, Maher Carrizo, Julio Soler, Gianluca Prestianni, Santino Andino y Jhohan Romaña son algunos de los ejemplos.

Los hinchas de River, en contra de la decisión de retirarse del mercado

En una encuesta propuesta por Bolavip en su canal de WhatsApp –River Plate Fans– los hinchas fueron contundentes al ser consultados si estaban de acuerdo o no respecto a la decisión de retirarse del mercado de pases. Más de 1400 votos recibió el no, mientras que apenas 192 respondieron que sí.

ver también Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: el jugador al que Gallardo le bajó el pulgar y los millones gastados

¿Cuánto gastó River en este mercado de pases?

En total, River sumó tres refuerzos en este mercado de pases. Los de Núñez gastaron en total 8 millones de dólares: 7 fueron para comprar el 100% del pase de Aníbal Moreno, mientras que los préstamos de Vera y Viña fueron con un cargo de 500 mil dólares cada uno. Cabe destacar que tanto por el volante con pasado en Argentinos como por el lateral uruguayo hay distintas opciones de compra.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Moreno, refuerzo de River Plate. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE