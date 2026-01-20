Es tendencia:
River Plate

Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: el jugador al que Gallardo le bajó el pulgar y los millones gastados

Todas las novedades del Millonario de este martes 20 de enero, a días del comienzo del Torneo Apertura 2026.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 20 de enero, con el plantel ya enfocado en el inicio del Torneo Apertura, que será el sábado 24 desde las 17 horas ante Barracas Central en condición de visitante. El jugador al que Marcelo Gallardo le bajó el pulgar, en qué condiciones de fue Alexis González a Sarmiento y cuánto dinero se gastó en el mercado de pases.

Gallardo le bajó el pulgar a Paulo Díaz

Marcelo Gallardo había sorprendido con la decisión de no convocar a Paulo Díaz en los últimos partidos oficiales de 2025. En los amistosos de pretemporada, el chileno tampoco fue considerado, por lo que su futuro está lejos del Millonario. Llegaron algunas ofertas, pero el chileno las rechazó, aunque se estima que se buscará una salida en estos días.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Las condiciones del pase de González a Sarmiento

Marcelo Gallardo le sugirió en 2025 a Alexis González que salga a préstamo a ganar rodaje y así fue que pasó a Audax Italiano de Chile. Tras su cesión, el delantero regresó a River, extendió su contrato hasta diciembre de 2027 y en las últimas horas selló su llegada a préstamo a Sarmiento de Junín por un año sin cargo ni opción de compra.

González jugará en Sarmiento en 2026. (Foto: Prensa Sarmiento).

¿Cuánto gastó River en este mercado de pases?

En total, River sumó tres refuerzos en este mercado de pases. Los de Núñez gastaron en total 8 millones de dólares: 7 fueron para comprar el 100% del pase de Aníbal Moreno, mientras que los préstamos de Vera y Viña fueron con un cargo de 500 mil dólares cada uno. Cabe destacar que tanto por el volante con pasado en Argentinos como por el lateral uruguayo hay distintas opciones de compra.

Matías Viña fue presentado en River. (Foto: Prensa River).

¿Por qué River no buscará más refuerzos?

Marcelo Gallardo tomó la decisión de quedarse con el plantel con el que trabajó en estas últimas semanas. A River llegaron al comienzo del mercado de pases tres refuerzos -Vera, Moreno y Viña- y el entrenador consideró que los pibes serán alternativas, por lo que salir al mercado no era necesario. Hubo varias negociaciones fallidas -Carrizo, Andino y Romaña- por lo que, desde el club de Núñez creyeron que con lo que hay alcanza y que no íban a aceptar pagar sobreprecios.

Andino fue presentado en Panathinaikos. (Foto: Prensa Panathinaikos).

DATOS CLAVE

  • River Plate debutará el sábado 24 de enero ante Barracas Central como visitante.
  • El club gastó 8 millones de dólares en fichar a Aníbal Moreno, Vera y Viña.
  • Marcelo Gallardo descartó al defensor Paulo Díaz, quien no fue convocado a la pretemporada.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

