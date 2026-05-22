Encuesta Bolavip: Nicolás Otamendi arrasó en la opinión de los hinchas de River por su llegada tras el Mundial 2026

Es un hecho. Después de muchas varias idas y vueltas, una vez que culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la carrera de Nicolás Otamendi se cruzará con el club de sus amores y jugará con la camiseta de River.
El defensor central de 38 años desembarcará en condición de jugador libre luego de un paso destacado por Benfica y firmará por 18 meses. Pero la presentación formal recién sería a fin de mes.
Una vez que la Selección Argentina culmine con su participación en el certamen más importante del año, el nacido en El Talar se unirá a las filas del plantel que conduce Eduardo Coudet. Pero antes de que eso ocurra, BOLAVIP le consultó a sus lectores si estaban de acuerdo con el arribo del ex Vélez.
La encuesta que se realizó a través del canal de difusión de WhatsApp, arrasó por completo. Con más de 3.200 votos, los fanáticos del Millonario aprobaron la contratación del General, mientras que solamente fueron 163 los votos negativos. Ahora, solamente restará que se ponga la banda roja cruzando el pecho y juegue en el Monumental.
La despedida de Otamendi de Benfica
Hace apenas unos días, el marcador central compartió un emotivo mensaje para anunciar su salida de Benfica en condición de jugador libre: “Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena.
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Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse.
Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica“.
Nicolás Otamendi jugará en River.
La carrera de Nicolás Otamendi
- Vélez | 2009 – 2010
- Porto | 2010 – 2014
- Atlético Mineiro | 2014
- Valencia | 2014 – 2015
- Manchester City | 2015 – 2020
- Benfica | 2020 – 2026
- River Plate | 2026 –
DATOS CLAVES
- Nicolás Otamendi jugará en River tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
- 18 meses de contrato firmará el defensor de 38 años que llega desde Benfica.
- Más de 3.200 votos positivos avalaron su llegada al equipo dirigido por Eduardo Coudet.