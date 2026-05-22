Encuesta Bolavip: Nicolás Otamendi arrasó en la opinión de los hinchas de River por su llegada tras el Mundial 2026

El defensor pasó 16 años en el exterior y luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se pondrá la camiseta de River por 18 meses.

Es un hecho. Después de muchas varias idas y vueltas, una vez que culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la carrera de Nicolás Otamendi se cruzará con el club de sus amores y jugará con la camiseta de River.

El defensor central de 38 años desembarcará en condición de jugador libre luego de un paso destacado por Benfica y firmará por 18 meses. Pero la presentación formal recién sería a fin de mes.

Una vez que la Selección Argentina culmine con su participación en el certamen más importante del año, el nacido en El Talar se unirá a las filas del plantel que conduce Eduardo Coudet. Pero antes de que eso ocurra, BOLAVIP le consultó a sus lectores si estaban de acuerdo con el arribo del ex Vélez.

La encuesta que se realizó a través del canal de difusión de WhatsApp, arrasó por completo. Con más de 3.200 votos, los fanáticos del Millonario aprobaron la contratación del General, mientras que solamente fueron 163 los votos negativos. Ahora, solamente restará que se ponga la banda roja cruzando el pecho y juegue en el Monumental.

La despedida de Otamendi de Benfica

Hace apenas unos días, el marcador central compartió un emotivo mensaje para anunciar su salida de Benfica en condición de jugador libre: “Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena.

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Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse.

Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica“.

Nicolás Otamendi jugará en River.

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La carrera de Nicolás Otamendi

Vélez | 2009 – 2010

Porto | 2010 – 2014

Atlético Mineiro | 2014

Valencia | 2014 – 2015

Manchester City | 2015 – 2020

Benfica | 2020 – 2026

River Plate | 2026 –

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