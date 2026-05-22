Franco Colapinto se sinceró antes de correr con Alpine la Sprint del GP de Canadá: “Peor que en Miami”

El piloto argentino consideró que las mejores que se realizaron en los autos no dieron todos los resultados que esperaban en función de la inversión realizada.

Franco Colapinto terminó el viernes mejor de lo que lo había comenzado en Canadá. Tras una FP1 en la que casi no tuvo actividad por problemas en su Alpine, se repuso para sortear la QS sin inconvenientes y largará en el puesto 13 del Sprint que se correrá este sábado desde las 13.00, en hora de Argentina, con transmisión de Disney+.

Finalizada la jornada, el piloto argentino se refirió a esa recuperación y a los ajustes que deberá hacer junto a su equipo para seguir mejorando sus prestaciones en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. “Hubo que meterle huevo. Di cuatro vueltas en todo el día, así que no fue lo ideal. Una FP1 en la que no pude girar, una pista muy difícil, con mucho polvo, mucha tierra. Es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez. En dos vueltas, tener que hacer una qualy tan al límite. Lo sacamos adelante, maximicé lo que tenía y creo que hicimos un buen laburo“, señaló en diálogo con ESPN.

“Hay que trabajar, estamos un pelín peor que en Miami así que hay que entender el por qué y laburar para estar un poco mejor. Es complicado comparar un fin de semana y el otro, porque al final son pistas muy diferentes, con temperaturas muy diferentes. Creo que en los datos que se ven, se ve la ganancia de carga que es positivo”, agregó.

Además, Colapinto se refirió a los ajustes que se realizaron en el alerón trasero de los monoplaza de Alpine para el GP de Canadá, así como también a la nueva geometría de piso. “Pierre (Gasly) hizo el back to back con el alerón viejo. Yo no porque no giré el FP 1. Obviamente que el alerón nuevo es mejor, pero capaz no tanto como esperábamos. El piso nuevo también un poco mejor. Son cambios muy grandes. Producir un alerón es una inversión enorme y capaz no nos está dando todo el rendimiento que esperamos“, señaló.

NO LE ALCANZÓ A FRANCO: Colapinto cerró la SQ2 con un tiempo de 1:14.702 y largará 13° en la Sprint.



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Y destacó “Vamos a seguir trabajando y a entender un poco más el paquete completo, pero creo que después de un día sin girar, haber dado cinco vueltas y haberme metido cerca de Q3 no está tan mal tampoco”.

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La parrilla de largada de la Sprint del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (VCARB) Carlos Sainz (Williams) Nico Hulkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (VCARB)

Qué le pasó al Alpine de Colapinto en la FP1

¡GRAN VUELTA DE FRANCO EN LA SQ1! Colapinto escaló al 10° puesto.



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El coche 43 dejó de acelerar cuando el oriundo de Pilar calentaba gomas en la recta antes de la chicane. “Mi acelerador no está funcionando“, fue lo que le dijo a su ingeniero a través de la radio, antes de partir rumbo al garage. No pudo completar ni una vuelta.

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Los mecánicos de Alpine tuvieron que acercarse a empujar el auto para que pueda llegar a destino. Minutos después, la escudería francesa confirmó que el inconveniente fue en la unidad de potencia. En el impasse entre la práctica y la QS, el equipo de mecánicos solucionaron el problema, por lo que Colapinto podrá correr durante todo el fin de semana sin problemas.

Los horarios del GP de Canadá 2026

Los horarios corresponden a Argentina. Todas las instancias del GP de Canadá se podrán ver mediante Disney+.

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

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Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal

Data clave