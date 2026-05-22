Mientras anhela con jugar el Mundial 2026, Emiliano Buendía le hizo un guiño a River

El delantero tiene contrato con el club de Birmingham hasta el 30 de junio de 2027 y posee muchas chances de jugar el Mundial.

Emiliano Buendía viene de conquistar la Europa League con Aston Villa, donde marcó un golazo en la final frente a Friburgo y debido a su gran rendimiento a lo largo de la temporada 2025-2026, tiene muchas chances de ser convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Así como sueña con ponerse la camiseta de la Selección Argentina para la próxima cita mundialista, el delantero de 29 años nacido en Mar del Plata también anhela con jugar en el club de sus amores: River. No es la primera vez que lo manifiesta, y ahora volvió a meter presión.

Si bien desde lo económico -no hay negociaciones en curso- es prácticamente inviable, principalmente porque tiene una cotización de 18.000.000 de euros, que su contrato con Aston Villa culmine en junio de 2027 hace que se encienda la luz de esperanza dentro del barrio porteño de Núñez.

A lo largo de las últimas horas, fue el propio futbolista quien, en una entrevista que le brindó al periodista Joaquín Álvarez, exclamó: “Me gustaría jugar en River obviamente, es el sueño que uno tuvo desde chico”, sentenció. A lo que agregó: “Vamos a ver qué es lo que pueda pasar en el futuro, pero sí, siempre fue el club que, desde que empecé a patear una pelota, con 3 o 4 años, era lo que siempre soñaba”.

El primer guiño de Emiliano Buendía a River

En marzo de 2025, durante una entrevista con ESPN, Emiliano Buendía ya había hablado de su interés por jugar en el Millonario: “Siempre dije que soy hincha de River. Gracias a Dios tuve la oportunidad de esta en la final de Madrid y ver salir campeón a River de la Copa Libertadores”, comenzó exteriorizando el jugador que se formó en Cadetes San Martín, club de su ciudad natal.

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“Ya veremos en el futuro. Para mí, River es el club más lindo del mundo y del que soy hincha”, profundizó. Claramente, él deja la puerta abierta. Ahora, o más adelante, dependerá de la decisión que tomen los directivos riverplatenses.

El debut de Buendía en la Selección Argentina

Emiliano Buendía hizo su presentación oficial con la camiseta de la Selección Argentina el 1 de febrero de 2022, durante la victoria por 1-0 sobre Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.

DATOS CLAVES

Emiliano Buendía ganó la Europa League con Aston Villa.

ganó la Europa League con Aston Villa. River es el club donde el delantero sueña jugar desde chico.

es el club donde el delantero sueña jugar desde chico. 18.000.000 de euros es la cotización económica del futbolista.