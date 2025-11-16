Enzo Pérez habló de la escasez de minutos en River, la renovación para el 2026 y el malestar con Gallardo: “No hace falta aclarar nada”

Luego de 8 partidos sin ver minutos entre lesiones y decisiones tácticas de Marcelo Gallardo, Enzo Pérez vuelve a la titularidad en River en un partido determinante. El entrenador millonario dispondrá del experimentado volante de 39 años ante Vélez, lo que supone su primera titularidad desde la eliminación contra Palmeiras en la Copa Libertadores a mediados de septiembre.

En las últimas horas, se conoció mediante BOLAVIP que tanto Enzo Pérez como Gonzalo Martínez se encuentran disconformes con el entrenador ante la falta de minutos, y que ambos podrían salir del club a fin de año con el pase en su poder, ya que sus vínculos expiran en diciembre de este 2025. Incluso, mediante otros portales trascendió que este malestar era incluso superior y se llegó a instalar una discusión entre EP24 y Gallardo.

A minutos del compromiso ante Vélez en Liniers, el volante que hoy vuelve a la titularidad portando la cinta de capitán habló al respecto y dejó un testimonio contundente.

En diálogo con TNT Sports, el mendocino soltó: “La explicación de mis pocos minutos es fácil: hay compañeros que el entrenador ve que están mejor que uno. Se especulan un montón de cosas, pero ya me tocó ser suplente en River en otras ocasiones y son más que decisiones decisiones que se respetan. Hay que aportar desde donde sea, de adentro o de afuera. Soy uno de los capitanes y aportaré siempre lo mejor“.

Respecto a un posible malestar o incluso una pelea con Marcelo Gallardo, Enzo destacó: “¿La pelea? Es la situación de siempre. Todos saben la relación que tengo con Marcelo, hace 7 u 8 años que nos conocemos y no hace falta aclarar nada, no hace falta meterse en eso. En momentos donde el nivel del equipo no está bien, se inventan muchas cosas”.

Por último, el capitán de River esquivó la respuesta respecto a su renovación para el 2026: “La continuidad hoy es lo que menos me interesa. Estamos enfocados en ganar hoy, renovar mi contrato pasa a un segundo o tercer plano. Estamos todos metido en ganar hoy para meternos en la Libertadores del año que viene. Los resultados vienen acompañando pero no sirven de nada si hoy no ganamos contra Vélez, que es un rival muy complejo y tendremos que hacer un gran trabajo para llevarnos los 3 puntos”.

Las formaciones de Vélez y River, con Enzo Pérez como titular

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Dilan Godoy, Manuel Lanzini.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

