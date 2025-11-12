Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera de River

No son buenas semanas para River. Los ánimos no son los mejores, los resultados no acompañan, todavía no está sellada la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y no depende de sí mismo para sellar su pase a la Copa Libertadores 2026. En medio de este contexto adverso, BOLAVIP pudo saber que tampoco está del todo bien el clima interno del plantel con Marcelo Gallardo, especialmente con Enzo Pérez y Gonzalo Martínez.

Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en el primer ciclo de Marcelo Gallardo en River. El Muñeco confió en ellos y los dos hicieron un aporte inmenso para conquistas inolvidables, como por ejemplo la Copa Libertadores 2018, que se definió en Madrid nada más y nada menos que con un gol del Pity Martínez.

Enzo Pérez y Pity Martínez no estarían muy de acuerdo con la escasa participación que tienen. El malestar comenzó una vez que River quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil y continúa hasta los días que corren. No se trata de una relación rota, pero sí tirante y con algunas caras largas en los entrenamientos.

Pasaron una seguidilla de partidos importantes en los que Marcelo Gallardo no apostó por ellos y los dos sienten que podrían haber sumado minutos en este contexto adverso, más que nada porque son jugadores de experiencia que saben lidiar con estas situaciones. Lo que es un hecho es que ninguno de los dos continuará en River de cara al 2026.

Enzo Pérez dejará River a fin de año. (Foto: Getty).

Los otros dos héroes de Madrid que también se irían

En la lista de salidas, no solamente aparecerían Gonzalo Martínez y Enzo Pérez como referentes del club, también la integrarían Milton Casco y Nacho Fernández, que también fueron determinantes en la Copa Libertadores 2018. Cabe destacar que el contrato de los dos se termina a fines de 2025.

La lista de bajas es más amplia

Federico Gattoni, quien se entrena apartado del plantel profesional, y Miguel Ángel Borja también terminan sus contratos a fin de 2025 y la dirigencia ya tiene en claro que ninguno de los dos será renovado. Por otro lado, habrá que ver y analizar cada oferta que llegue, pero entre los apuntados para salir ante una importante propuesta es Paulo Díaz, quien ya siente que completó un ciclo en el club.

