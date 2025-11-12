Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Bronca con Gallardo: los dos ídolos de Madrid que tienen un pie afuera de River

Según pudo saber Bolavip, el clima interno está denso en Nuñez y dos referentes hacen notar su malestar con el Muñeco en el día a día.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Pity Martínez
© GettyPity Martínez

No son buenas semanas para River. Los ánimos no son los mejores, los resultados no acompañan, todavía no está sellada la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y no depende de sí mismo para sellar su pase a la Copa Libertadores 2026. En medio de este contexto adverso, BOLAVIP pudo saber que tampoco está del todo bien el clima interno del plantel con Marcelo Gallardo, especialmente con Enzo Pérez y Gonzalo Martínez.

Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en el primer ciclo de Marcelo Gallardo en River. El Muñeco confió en ellos y los dos hicieron un aporte inmenso para conquistas inolvidables, como por ejemplo la Copa Libertadores 2018, que se definió en Madrid nada más y nada menos que con un gol del Pity Martínez.

Enzo Pérez y Pity Martínez no estarían muy de acuerdo con la escasa participación que tienen. El malestar comenzó una vez que River quedó afuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil y continúa hasta los días que corren. No se trata de una relación rota, pero sí tirante y con algunas caras largas en los entrenamientos.

Pasaron una seguidilla de partidos importantes en los que Marcelo Gallardo no apostó por ellos y los dos sienten que podrían haber sumado minutos en este contexto adverso, más que nada porque son jugadores de experiencia que saben lidiar con estas situaciones. Lo que es un hecho es que ninguno de los dos continuará en River de cara al 2026.

Enzo Pérez dejará River a fin de año. (Foto: Getty).

Enzo Pérez dejará River a fin de año. (Foto: Getty).

Los otros dos héroes de Madrid que también se irían

En la lista de salidas, no solamente aparecerían Gonzalo Martínez y Enzo Pérez como referentes del club, también la integrarían Milton Casco y Nacho Fernández, que también fueron determinantes en la Copa Libertadores 2018. Cabe destacar que el contrato de los dos se termina a fines de 2025.

Publicidad
Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

ver también

Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

La lista de bajas es más amplia

Federico Gattoni, quien se entrena apartado del plantel profesional, y Miguel Ángel Borja también terminan sus contratos a fin de 2025 y la dirigencia ya tiene en claro que ninguno de los dos será renovado. Por otro lado, habrá que ver y analizar cada oferta que llegue, pero entre los apuntados para salir ante una importante propuesta es Paulo Díaz, quien ya siente que completó un ciclo en el club.

DATOS CLAVE

  • Hay un clima interno tenso en el plantel de River con Marcelo Gallardo, incluyendo a Enzo Pérez y Gonzalo Martínez.
  • Gonzalo Martínez fue clave con un gol en la Copa Libertadores 2018 en Madrid.
  • Los contratos de Milton Casco y Nacho Fernández terminan a fines de 2025.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico
River Plate

Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico

River hoy: la postura con Enzo Pérez, el regreso de Ruberto, las altas vs. Talleres y la participación en la Messi Cup
River Plate

River hoy: la postura con Enzo Pérez, el regreso de Ruberto, las altas vs. Talleres y la participación en la Messi Cup

Los 5 jugadores que supieron ser muy queridos por los hinchas de River y hoy están en la cuerda floja
River Plate

Los 5 jugadores que supieron ser muy queridos por los hinchas de River y hoy están en la cuerda floja

El elogio del ex Barcelona y Atlético de Madrid para Julián: ''Es un delantero total''
Fútbol europeo

El elogio del ex Barcelona y Atlético de Madrid para Julián: ''Es un delantero total''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo