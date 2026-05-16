El delantero habló luego de haber sido la figura de la noche en el Monumental. Este domingo se define al segundo finalista.

Facundo Colidio fue la gran figura de la noche en la victoria por 1 a 0 de River sobre Rosario Central. El delantero fue determinante en la clasificación a la final del Torneo Apertura y, tras el triunfo, fue contundente a la hora de responder a quién prefiere entre Argentinos y Belgrano.

“¿Argentinos o Belgrano? Eso no importa. Lo importante es que nosotros estamos en la final. Ahora tenemos que disfrutar eso y prepararnos“, expresó el delantero, que marcó el único gol (de penal) de la jornada ante el Canalla en el segundo tiempo.

Sobre la victoria y el nivel de su equipo, soltó: “Estoy muy contento. Creo que merecíamos esta victoria. Demostramos de vuelta un muy buen nivel dentro de la cancha y creo que fuimos justos victoriosos“.

“No sé si fue el mejor partido del equipo, después eso se analizará. Lo importante es que ganamos y jugamos muy bien, como se debe jugar esta clase de partidos, porque tranquilamente podría haber sido una final. Central es un gran equipo con jugadores de mucha jerarquía. Estoy muy contento por cómo lo jugamos”, aseguró.

¿Cuándo se juega Argentinos vs. Belgrano?

Argentinos y Belgrano definirán al segundo finalista del Torneo Apertura 2026 este domingo 17 de mayo. El pitazo inicial será a las 17 horas y el escenario será el Estadio Diego Armando Maradona. El encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa.

Quien logre imponerse en el encuentro, ya sea en los 90′, 120′ o penales, avanzará a la final para enfrentar a River. Dicho compromiso será en el Estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24 de mayo a las 15.

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